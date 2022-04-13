下載「社交距離APP」免掃實名制！「遶境、演唱會」可優先採用

▲社交距離App優化，確診者可上傳隨機ID。（圖／指揮中心提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心也積極推出相關防疫政策，其中包含「臺灣社交距離APP」取代簡訊實聯制，有下載APP者，只要在一地停留超過2分鐘，就可免掃實聯制，建議「餐廳、市場、演唱會、宗教活動遶境」等需脫口罩且接觸者不特定場域可優先採用。

「臺灣社交距離APP」只要下載安裝，無須註冊及登錄資料，主要利用藍牙技術，記錄相關資料，指揮中心近期也進一步優化功能，包含「首頁動態畫面」及「確診者上傳接觸資料」等，「首頁動態畫面」可方便用戶確認APP是否正常運作。

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而「確診者上傳接觸資料」則由衛生單位通知確診民眾操作APP取得驗證碼後，由系統上傳隨機ID及活動區間資料，使用App的用戶每15分鐘會產生1個隨機ID，並利用藍牙訊號記錄曾接觸的隨機ID，APP每日比對確診者上傳的隨機ID，因此僅需開啟藍芽功能，若經配對出曾與確診者有接觸紀錄，APP便會發出警告通知提醒用戶，達到實聯通知效果。

該APP功能優化，也可取代實行已久的實名制，指揮中心發言人莊人祥表示，只要有下載APP的民眾，在一個地方停留超過2分鐘，就可以不用掃實名制，建議容易接觸到不特定人士的場合，像是餐廳、演唱會和遶境等，可以優先使用；而針對超商，他則表示「進入超商時間很短，不建議用APP取代實聯制。」

指揮中心資訊組組長簡宏偉表示，社交距離APP不需要登記或註冊，安裝後並不會啟動GPS，不會主動蒐集個資，下載民眾若確診，上傳資料也會是亂碼處理，但為了防止濫用，上傳資料後，會再與指揮中心比對，並給予一組認證碼，資料將在手機內儲存14天，透過該方式協助民眾自我管理。

▲▼社交距離App適合優先用在餐廳、市場、演唱會等處。