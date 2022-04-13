IKEA怎麼念？　瑞典議員指定YouTuber解答：不會被中國收買的那種

▲外交部長吳釗燮向瑞典議員歐柏莉（Boriana Åberg）發問，IKEA到底怎麼念。（圖／翻攝自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan） ）

記者林彥臣／綜合報導

來自瑞典的知名家具品牌IKEA到底怎麼發音，一直是台灣許多民眾爭論不休的問題，外交部長吳釗燮也藉由瑞典國會議員訪台期間，詢問IKEA到底怎麼發音，沒想到議員卻把問題，丟給了定居台灣多年的YouTuber盧卡斯（Lukas Engström）。

外交部臉書發布了一則影片，外交部長吳釗燮向「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）發問表示，想要討教一個有關於發音的問題，IKEA的發音到底是，「一 ㄎ一 ㄧㄚˇ」還是「ㄞ ㄎ一 ㄧㄚˇ」。

吳釗燮接著說，IKEA在台灣是非常知名的品牌，但是不知道怎麼發音才是正確的？

▲定居台灣多年的YouTuber盧卡斯，日前也與訪台的瑞典議員進行訪談。（圖／翻攝自Facebook／Lukas Engström【盧卡斯】 ）



歐柏莉則回應表示，關於這一點，你可以去看盧卡斯的YouTube影片，因為他在昨天的訪談才問我相同的問題，所以我現在需要先保密，等他下周上片。

歐柏莉還強調，「盧卡斯是正港的YouTuber，不會被中國收買的那一種。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完