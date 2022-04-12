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美企「實習薪資榜單」出爐！遊戲公司實習月領28萬　高薪關鍵曝光

▲▼遊戲開發商Roblox。（圖／CFP）

▲遊戲開發商Roblox。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

實習生的薪水能有多少呢？根據美國職場網站最新統計，全美2022年薪資最高的實習工作中，最高月薪可達9667美元（約台幣28萬元），年薪輕鬆超過10萬美元（約台幣300萬元）。在入榜的25家實習高薪企業中，科技業佔了其中17名，幾乎稱霸整個榜單。

企業評論網站Glassdoor公布最新2022年實習薪資最高的企業排行榜，遊戲開發商Roblox實習生薪資的中位數高達9667美元，狠甩其他企業奪冠。優步（Uber）與第一資本金融公司（Capital One）以月薪8333美元（約台幣24.5萬元）並列第二、第三；雲端客戶關係管理（CRM）軟體商Salesforce則以8167美元（約台幣24萬元）排第四。

網路零售龍頭亞馬遜（Amazon）以8000美元（約台幣23.5萬元）排名第五；改名為Meta的臉書（Facebook）同樣為8000美元。入榜前10名的企業還有Nvidia、LinkedIn、HubSpot與Expedia Group等，科技龍頭谷歌（Google）則以月薪6500美元（約台幣19萬元）位列第25。

Glassdoor經濟專家托馬斯（Lauren Thomas）表示，這些實習生薪資驚人的主要原因之一是，他們所從事的工作大部分屬於軟體工程、用戶體驗設計、機器學習等高技術專業領域。不過，科技業也並非唯一願意提供高薪實習的產業，在銀行、行銷、產品管理等跨領域工作，也傾向給予實習生高薪資。

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