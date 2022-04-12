俄大軍集結！「整排軍用車」開往烏克蘭頓巴斯　直擊畫面曝光

▲俄羅斯境內整排軍用車輛往烏克蘭頓巴斯地區的方向前進。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

西方警告，俄軍準備對烏克蘭東部頓巴斯地區展開新一波進攻。依據11日一段在網路流傳的畫面，俄羅斯境內羅斯托夫地區（Rostov）出現整排俄軍的軍用車輛，正朝頓巴斯方向前進。

CNN報導，這段影片地點位在俄羅斯羅斯托夫地區的Matveev Kurgan附近，俄羅斯軍隊一輛輛軍用卡車正朝著西北方向移動，也就是烏克蘭東部頓巴斯地區的方向。

烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）11日宣稱，俄羅斯在頓巴斯地區的進攻已經開始，且俄方持續在該地區集結兵力。

另據英國國防部釋出的最新情報，頓巴斯的戰鬥在未來2至3周很可能加劇，主要攻勢依然集中在頓內茨克及盧甘斯克。

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