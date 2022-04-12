夜店追悼會驚見「遺體站立睜眼」　親友嚇到腿軟！現場影片流出

記者吳美依／綜合報導

美國24歲饒舌歌手Goonew上月18日不幸遭到槍殺，家屬3日在夜店舉辦追悼派對，把經過防腐處理的遺體推上舞台。只見死者身穿時髦服裝，頭上頂著一個王冠，不僅雙眼睜開，還站得直挺挺，彷彿在陪伴眾人狂歡。一些參加者沉醉在歌舞之中，但更多人嚇得腿軟。現場影片流出後，家屬慘遭猛烈抨擊。

綜合外媒報導，警方仍在調查Goonew槍殺案，懸賞2.5萬美元蒐集線索。與此同時，家屬選在極樂夜店（Bliss Nightclub）夜店舉辦送別派對，他們將這場活動取名為「最後的表演」，並透過售票平台EventBrite販售門票。大部分粉絲對此強烈不滿，怒斥此舉「噁心」又「令人不安」。

▲美國已故饒舌歌手Goonew家屬在夜店舉辦送別派對，影片流出慘遭撻伐。（圖／翻攝Instagram帳號black_fortune）

死者母親母親派翠絲（Patrice Parker Morrow）解釋，「我兒子是喜歡玩樂的人，他總會成為派對上的焦點……我們想要替他辦一場派對，而不是一場葬禮。這就是我想要做的。」她透露，讓Goonew戴上王冠，意味著兒子是「馬里蘭州之王」。

妹妹亞莉安娜（Ariana）表示，派對上的一切不只是為了安慰母親，也是為了滿足Goonew喜歡的樣子，「我哥哥不上教堂，所以如果我們讓他身穿西裝躺進棺材，然後聆聽福音音樂，真的不太可能，而且也很假。我哥哥曾說他不想要穿西裝。我們按照他喜歡的樣子著裝，他看起來就像還在這裡一樣。」

極樂夜店為了平息眾怒，也火速發表道歉聲明，宣稱店家「不知道」家屬決定把遺體放在舞台上，「我們最深刻的哀悼之意與Goonew的家屬、朋友及粉絲同在。」