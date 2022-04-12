統測、會考將登場　潘文忠：如期舉行「擴大防疫備用試場因應」

▲教育部長潘文忠指出，統測與國中教育會考將如期舉行。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續延燒，衛福部長陳時中今天（12日）更直言以目前趨勢來看，本土病例4月底幾乎一定單日破千，但統測與國中會考將在4月底與5月底輪流登場，外界擔心考試受影響，教育部長潘文忠指出，兩大考試會如期舉行，教育部會擴大防疫備用試場數量，並採用補考方式來保障考生權益。

本土疫情持續升溫，今天（12日）國內新增551例本土病例再創今年新高紀錄，加上陳時中今天直言，以目前趨勢來看，本土病例在4月底幾乎一定單日破千，由於4月30日、5月1日就要舉行統測，5月21到22日則是國中教育會考，外界相當擔心考試會受到影響。

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潘文忠今天在中央疫情指揮中心記者會上，宣布全校停課標準將放寬為全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天，停課新標準明天（13日）上路，已經停課學校則依照原規劃進行，對於媒體詢問上述兩大考試該如何因應，潘文忠強調，兩大考試會如期舉行。

潘文忠指出，教育部會用最嚴格方式來準備相關考試，因應這波疫情，擔心會有比較多不是確診但被檢疫影響的考生，除確診生不能應考外，教育部會擴大防疫備用試場數量數量，防疫備用試場將是五個人一間試場去考，國中會考則會採用補考措施，萬一考生在第一階段沒辦法參與，會採用補考方式來保障考生權益；統測確診者若無法應考，則會採取外加名額方式保障考生。