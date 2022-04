俄軍「恐增兵3倍」強攻頓巴斯　英情報曝戰事惡化時間點

▲攝於8日的衛星圖像顯示,俄軍車隊正往頓巴斯地區推進。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

西方官員警告,俄軍準備對烏克蘭東部頓巴斯地區(Donbas)展開新一波進攻,屆時可能會往前線派遣現在2-3倍的軍隊。與此同時,英國國防部也釋出最新情報指出,頓巴斯的戰鬥在未來2-3周很可能加劇。

一名西方官員11日指出,普丁很可能要求部署頓巴斯的部隊增兵2-3倍,「但我要指出,要達到那樣的數字,還需要很長一段時間。」

另一名消息人士表示,俄軍缺乏紀律、士氣低落、傷亡慘重,並且越來越難以接受有效領導,「不幸的是,他們在這場衝突中也變得日益麻木。」莫斯科的計畫目前為止都是失敗的,所以必須重新調整評估,這也突顯了烏克蘭政府及部隊的巨大成就。

