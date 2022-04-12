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普丁怒清算150特務！侵烏陷苦戰　68歲聯邦安全局長遭軟禁

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲烏克蘭入侵行動陷入苦戰，讓普丁震怒，下令清算聯邦安全局的特務。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯軍事進攻烏克蘭已經1個多月，俄軍原本以為只需花費數日就能攻下烏克蘭，如今卻陷入苦戰，還因此遭到各國制裁。根據荷蘭新聞查核機構報導，普丁為此震怒，下令清算150名特務，而領頭的聯邦安全局第五局局長更是被軟禁。

根據荷蘭新聞調查機構Bellingcat報導，由於入侵烏克蘭的軍事計畫進展不順利，導致俄羅斯總統普丁極度不滿，因此下令清算150名特務人員。這150人全是來自於俄羅斯聯邦安全局（FSB）第五局的員工，FSB的前身正是大名鼎鼎的蘇聯國家安全委員會（KGB ）。

被清算的特務中，有一部份遭到撤職，另一部分則是被逮捕。而現年68歲的俄羅斯聯邦安全局第五局局長貝賽達（Sergei Beseda）更是遭到軟禁。據傳，他現在被關在列福爾托沃監獄（Lefortovo prison），屬於審前羈押，而這裡關押的犯人大多都是政治犯。報導稱，貝賽達遭到逮捕是因為他在「入侵烏克蘭前，向克里姆林宮提供有關於烏克蘭真實情況的虛假訊息。」

在普丁下令對烏克蘭發起軍事進攻前，聯邦安全局第五局曾經在報告中稱，「俄軍部隊會受到眾多烏克蘭人民的歡迎，並且迅速取得勝利。」然而事實卻是，俄軍在當地受到烏軍與人民的頑強抵抗，導致軍隊陷入苦戰，戰損更是超乎想像。

這次的清算行動也被視為普丁對於其他幕僚的警告，其他人恐怕也將要對俄軍的大量犧牲承擔責任。俄羅斯情報專家索爾達托夫（Andrei Soldatov）透露，目前俄羅斯調查委員會軍事調查部已經著手開始調查貝賽達的案件，而貝賽達本人在被拘留前，疑似曾經親自前往烏克蘭。

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