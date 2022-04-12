照超音波驚見「巨眼+爪手」寶寶！駝背猛盯...孕媽嚇傻：惡魔之子？

'I was terrified after seeing my daughter’s baby scan - she looked like a DEMON' https://t.co/VhmFPDFfk0 — The Sun (@TheSun) April 9, 2022

實習記者廖翊慈／綜合報導

許多孕婦在產檢時，總會想照個超音波，來看看肚子裡的寶寶發育的如何。英國一名母親近日就分享她懷第一胎時照的超音波照，只見寶寶有著一雙巨眼和捲曲的爪仔手，駝著背直勾勾地盯著前方，與「惡魔」十分相似，讓當時的她嚇一大跳，所幸女兒出生後外表一切正常。

根據THE Sun報導，英國女子潔德（Jade Boyland）在2014年懷了第一胎，準備成為新手媽媽的她，在懷孕第20週時，滿心期待地去醫院照超音波，怎料腹中的寶寶擁有一雙巨大無神的雙眼，四肢像是利爪般捲曲在胸前，駝著背雙眼直盯著她，竟和「惡魔」十分相似，讓她嚇一大跳，扭頭詢問一旁的醫護人員，「我的寶寶是不是惡魔之子啊？」

從照片中可以看到，胎兒駝背蜷縮著身體，2隻巨大凸出的「眼睛」，以及細長的手指像爪形，「長得就像動畫角色沙拉手指（Salad Fingers）」，甚至還說像是生鏽的稻草叉。

潔德驚恐的反應讓醫護人員忍不住大笑，隨後和她解釋胎兒只是面朝外，「寶寶這樣是很正常的，她只是轉的姿勢不像妳印象中的那樣而已，她很健康，你可以放心。」潔德這才稍微放下心。

之後潔德還把超音波照片拿給親友看，開玩笑地稱她的女兒是「惡魔之子」，大家都覺得非常有趣，「我想很多人都沒有看過這種超音波照片」。

不過，潔德其實還是有些擔心女兒的長相，直到生產完她才真正放下心中的大石頭，而這位「惡魔之子」 名叫Lydia， 目前已經7歲了，像一般的孩子一樣正常出生，身體也很健康，讓潔德鬆了一口氣，「雖然出生後的她外型不是惡魔，但性格是確確實實的小惡魔！大家都說她很活潑調皮」，目前她安心地懷著第三胎，「自從被『惡魔的事』嚇了好幾個月後，現在我也覺得那張超音波照很有趣，後面兩個孩子的超音波照，不管長怎樣我都很放心了。」