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北韓試射飛彈引發不安　美軍航母現身朝鮮半島外海

▲▼ 美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。（圖／路透）

▲美軍航空母艦林肯號。（示意圖／路透）

文／中央社

美國一名官員說，美國海軍航空母艦林肯號打擊群正在朝鮮半島外海執行任務。南韓媒體稍早報導，在北韓試射飛彈導致緊張情勢升高之際，美軍將林肯號打擊群部署到此區。

路透社報導，美國日益擔憂北韓可能將在未來幾天進行地下核試。這位官員說，美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）打擊群目前在日本海（東海），將與日本部隊舉行演習，以讓此區的盟國與夥伴安心。

這是自2017年來首度有美軍航空母艦打擊群部署到南韓與日本之間水域；當年，由於北韓測試飛彈與核武，美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）、羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）與尼米茲號（USS Nimitz）打擊群抵達此區展現武力，以壓制北韓的氣焰。

韓聯社報導，不具名的消息人士說，林肯號將在此區執行任務3至5天。

駐韓美軍司令部（U.S. Forces Korea）發言人回應南韓媒體昨天的報導時說，他們不針對計劃中或進行中的軍演發表評論。

南韓總統當選人尹錫悅（Yoon Suk-yeol）的顧問上週訪問華府，尋求美國再度部署戰略資產到朝鮮半島，像是航空母艦與能攜帶核武器的轟炸機和潛艦。

南韓國防部表示知曉林肯號打擊群在國際海域，但不願發表評論，因為這是美國軍方資產。

北韓先前批評美國軍演是對戰爭的彩排，聲稱演習升高緊張情勢。

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