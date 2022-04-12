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北中南三國家劇場藝術總監續任4年！國表藝召開首次董事會通過

▲▼國家表演藝術中心第三屆第一次董事會。（圖／鄭達敬攝影／國家表演藝術中心提供）

▲國家表演藝術中心第三屆第一次董事會。（圖／鄭達敬攝影／國家表演藝術中心提供）

記者林育綾／台北報導

國家表演藝術中心第三屆董事會於4月2日成立後，11日下午召開首次董事會，在場所有董事無異議通過，北中南三個國家劇場藝術總監由現任三位總監續任，以推動三座國家劇場、台灣表演團隊來達成國際化、代表性場館與團隊之目標。

國表藝中心召開首次董事會，會中對於所轄三座國家劇場——國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心藝術總監提聘案，進行討論及確認。對於藝術總監的提聘，依據「國家表演藝術中心設置條例」所定，各場館藝術總監由董事長提請董事會通過後聘任；藝術總監受董事會督導，綜理各場館業務，對外代表所屬場館。

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會議由國表藝中心新任董事長高志尚提請董事會決議，同意自4月16日起未來的4年期間，將由國家兩廳院劉怡汝、臺中歌劇院邱瑗、衛武營國家藝文中心簡文彬三位現任藝術總監，繼續帶領經營團隊，持續共同為台灣表演藝術發展來做努力。在董事會上，提案經與會所有董事全體無異議通過，並授權董事長進行後續合約洽簽。

▲▼國家表演藝術中心第三屆第一次董事會。（圖／鄭達敬攝影／國家表演藝術中心提供）

▲國家表演藝術中心召開第一次董事會，通過三場館藝術總監續任。（圖／鄭達敬攝影／國家表演藝術中心提供）

國家兩廳院藝術總監劉怡汝於2018年4月、臺中歌劇藝術總監邱瑗於2018年6月起就任現職；衛武營國家藝文中心藝術總監簡文彬則先擔任衛武營營運推動小組召集人，其後於2018年9月衛武營正式納入國表藝中心後改任藝術總監。

國表藝中心三座國家劇場，分別座落於台灣北中南區域。三場館藝術總監就任以來，帶領其經營團隊，以驅動並均衡藝文發展、健全表演藝術生態並推升產業脈動、建構網絡並接軌國際作為努力目標。此外，近兩年多來，表演藝術發展受疫情影響甚鉅，三場館除全力投入使其降低衝擊、快速復甦動能，並全力加速為表演藝術產業嘗試多元開展的可能性。

國表藝中心董事會通過三位藝術總監的續任，期能在既有基礎下，延續過往成果，並在第三屆董監事的支持與協助下，以穩健精進步伐，為台灣表演藝術開創未來契機。

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