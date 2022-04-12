屍體幾乎鋪滿街道！　馬力波市長：死亡人數恐超過2萬

▲馬力波街頭親俄軍隊裝甲車 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol ）從3月初遭俄軍圍困至今，市長博伊琴科11日表示，目前已知死亡人數超過1萬人，屍體幾乎鋪滿街道。另外俄羅斯軍隊已經將「移動式火葬場」搬遷至市內的大型購物中心內，預估實際死亡人數可能超過2萬人。

博伊琴科（Vadym Boychenko）接受《美聯社》訪問時表示，馬力波已遭俄軍圍困六個星期，目前已知死亡人數超過1萬人，「屍體幾乎鋪滿馬力波的街道。」他指出，俄方至今持續封鎖人道主義車隊進入，部分原因就是向外界隱瞞在當地發生的大屠殺，實際死亡數恐超過2萬人。

烏克蘭官方近來稱俄軍已將「行動火葬場」開入馬力波，準備焚毀遇難者的遺體，而博伊琴科表示，俄羅斯軍隊開始將遺體搬運到當地一間大型購物中心內，因為裡面有大量的冰箱可以保存屍體，「行動火葬場以卡車的形式出現，屍體就在裡面被燒毀。」

博伊琴科提到，目前馬力波市內約有12萬平民急需水、食物和保暖物，但只有那些通過俄羅斯「過濾營地」的人才能獲釋。烏克蘭官員先前指出，俄軍會沒收烏克蘭公民的護照，然後將這些人轉移到烏東地區的過濾營地，接著再將他們送到俄國偏遠的貧困地區。

博伊琴科說，那些沒有通過「過濾」的人已經被送往臨時監獄，現階段已有3.3萬人被帶走。不過，博伊琴科目前人並不在馬力波，而是在市外的烏克蘭控制區內，而他也未透露以上受訪內容的消息來源。

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