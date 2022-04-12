快訊／高雄發生4.6地震！最大震度4級

▲稍早發生地震。（圖／氣象局）
記者李宜秦／台北報導
中央氣象局通報，12:14發生規模4.6，震央位於高雄市六龜區、深17km，最大震度分別為高雄4、屏東3、台東2、台南2、嘉義1、南投1、花蓮1、雲林1。
氣象局地震報告：
【 第043號顯著有感地震報告 】
發震時間：111年04月12日12時14分39秒
震央位置：北緯22.91° 東經120.64°
震源深度：17.3公里
芮氏規模：4.6
相對位置：高雄市政府東北方 46.6 公里 (位於高雄市六龜區)
各地震度級：
● 高雄市地區最大震度4級
4級：六龜
3級：旗山
2級：甲仙、桃源、楠梓
● 屏東縣地區最大震度3級
3級：三地門
2級：瑪家、九如
1級：屏東市、新埤、春日、獅子、滿州、恆春、南灣
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：鹿野、池上
1級：卑南、太麻里、利稻、臺東市、達仁、東河、成功、綠島、海端、蘭嶼
● 臺南市地區最大震度2級
2級：七股
1級：新化、楠西、佳里、善化、臺南市、永康
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：大埔、番路、義竹、阿里山、太保市、民雄
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 南投縣地區最大震度1級
1級：玉山
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：富里、玉里
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、水林、斗六市、土庫、四湖
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