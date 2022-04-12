日本宣布凍結普丁2女兒資產！加碼5大制裁　俄2大銀行也在列

▲日本首相岸田文雄宣布凍結包含普丁女兒在內398俄羅斯人的資產。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府12日正式決定，作為懲罰俄軍大量殘殺布查平民的追加制裁，將凍結包含俄羅斯總統普丁2個女兒在內的398人與28個組織的資產。此外，19日開始正式禁止進口俄羅斯伏特加、木材、機械以及電機。另一方面，俄羅斯

最大的銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）」與最大民營銀行「阿爾法銀行（Alfa bank）」也在制裁名單內。

根據《時事通信社》報導，首相岸田文雄8日召開記者會宣布，由於俄羅斯的殘暴行徑，將對其提高制裁強度，追加5大制裁，日本當局12日正式將細節定案。七大工業國組織（G7）6日曾共同宣布加碼制裁俄羅斯，如此一來，日本也與其他成員國步調一致。

日本對俄羅斯的追加制裁包含針對398名的俄羅斯政府、軍方相關人士以及28個俄軍相關組織進行資產凍結；禁止進口俄羅斯煤炭；禁止進口俄羅斯機械、電機、部分木材以及伏特加等酒類；凍結俄羅斯大型銀行的資產；停止對俄羅斯進行新的投資。

其中個人的資產凍結名單包含普丁的2個女兒，37歲的瑪麗亞（Maria Vorontsova Putina）和35歲的葉卡捷琳娜（Katerina Tikhonova Putina）。此外，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的妻女也在名單上。如今各國的制裁已經轉移到俄羅斯掌權中心的家人身上，就是為了要防止他們有機可趁。

日本將從19日起正式禁止進口俄羅斯機械、電機、部分木材以及伏特加等酒類，不過已經簽訂合約的交易將開放3個月的緩衝期。

被凍結資產的銀行分別是俄羅斯國內最大的銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）」與最大民營銀行「阿爾法銀行（Alfa bank）」，並從5月12日起禁止對俄羅斯進行新的投資。

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