烏兵扛飛彈「擊落俄無人機」嗨爆！　31秒畫面曝光

▲烏克蘭士兵擊落俄羅斯無人機。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭一名士兵使用英國軍援的飛彈裝置對抗俄軍，依據士兵寇切文柯（Yuriy Kochevenko）發布的31秒畫面，其中一人扛起飛彈裝置往空中發射後，過沒幾秒，整群士兵爆出歡呼聲，慶祝成功擊落俄羅斯一架無人機。

Успішне бойове застосування ПЗРК Starstreak в україно-російській війні. ППО #95ОДШБр знищили російський БПЛА Орлан,

Це привітвід українських десантників Борису Джонсону. Дякуємо Британії. Підтримку союзників використовуємо ефективно.

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For our freedom and yours! pic.twitter.com/0WphrvwdzE — Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) April 10, 2022

綜合英媒天空新聞等報導，烏克蘭第95空降旅士兵在第二大城哈爾科夫附近，扛起可攜式星光雷射導引防空飛彈裝置射出一枚「岩燕」飛彈（Martlet），擊落俄羅斯一架Orlan-10無人機。畫面顯示，士兵發射飛彈後沒幾秒，現場多名士兵高聲歡呼，似乎是在慶祝擊中無人機，其中一人興奮朝天空比出中指；但影片並未拍到無人機被擊落的瞬間。

分享這段影片的士兵寇切文柯說，「這是烏克蘭傘兵對英國首相強生的問候，謝謝英國！我們有效使用來自盟國的援助」，也期盼西方國家能提供更多裝備給烏克蘭。

在烏軍擊落這架俄羅斯無人機的同一天，英國首相強生9日秘訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。唐寧街10號一名發言人表示，強生約在基輔待了5小時，包含會談1小時及散步30分鐘。

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