烏兵扛飛彈「擊落俄無人機」嗨爆！　31秒畫面曝光

▲烏克蘭士兵擊落俄羅斯無人機。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭一名士兵使用英國軍援的飛彈裝置對抗俄軍,依據士兵寇切文柯(Yuriy Kochevenko)發布的31秒畫面,其中一人扛起飛彈裝置往空中發射後,過沒幾秒,整群士兵爆出歡呼聲,慶祝成功擊落俄羅斯一架無人機。

Успішне бойове застосування ПЗРК Starstreak в україно-російській війні. ППО #95ОДШБр знищили російський БПЛА Орлан,

Це привітвід українських десантників Борису Джонсону. Дякуємо Британії. Підтримку союзників використовуємо ефективно.

Дайте ще

For our freedom and yours! pic.twitter.com/0WphrvwdzE