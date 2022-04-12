　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輕症在宅！透過App可用「藥師送藥到家」　估全台3成健保藥局參與

藥師公會記者會。（圖／記者趙于婷攝）

▲藥師公會今舉行記者會說明送藥到宅服務。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心已宣布要實施輕症在宅，將由藥師協助送藥。中華民國藥師公會全國聯合會今上午也舉行線上會議討論相關事宜，全台地方公會也一致通過願意提供服務。理事長黃金舜表示，未來民眾只要透過App，就可以使用送藥到宅服務，預估全台會有3成健保藥局參與。

藥師公會今針對送藥到宅舉行會議討論，黃金舜在會後宣布，未來透過衛福部的「健康益友App」，由醫生遠距開處方，民眾輸入序號跟密碼後就可下載處方，且公會也會設計QR code，民眾只要一掃，選擇鄰近的健保藥局，就可以使用送藥到宅服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而針對App使用上的問題，黃金舜說，該App平台有跟衛福部串接，本來就已經有看診系統，地圖系統也已經完成，現在只剩資料彙整，預計這禮拜四資料彙整完成後，民眾就可以查詢；至於長者使用上的針對數位落差，藥師公會也有提供專線做協調服務。

健康益app。（圖／翻App）

▲健康益友App使用頁面，送藥到宅相關資料還在彙整中。（圖／翻攝App)

黃金舜表示，現在全台地方公會已經陸續在統計願意參與的藥局，目前雲林縣有100多家，其中有52家已經確定願意參加，估計全台有3成藥局會投入參與，且為了服務偏鄉民眾，也有建議各地方公會，每個鄉鎮最少要有一家，而藥師送藥到宅後，會拍照確定藥物送達和通知民眾，並在安全的狀況下提供用藥衛教。

藥師公會發言人黃彥儒也提到，之前不少藥師都有做過送藥到宅服務，服務上是沒問題的，目前也還沒開始執行新冠口服藥的送藥到宅，主要還是由醫生開立的相關慢性病用藥或是針對新冠輕症的緩解藥物，接下來若因為疫情，導致需求量大增，也會提早協調配套措施。而關於藥師提供額外服務的相關津貼，黃金舜強調，會在開始執行後，會跟指揮中心協商。

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／北市府員工確診！　市政大樓10樓遭「軟性封鎖」
快訊／基隆成功國中1學生確診！　全班停課10天
LIVE／台快篩貴歐美3倍 「盤子」怒吼生效　蘇揆：已啟動徵
本土確診狂增！　醫喊有「3症狀」快採檢
快訊／蘇貞昌：政府啟動徵用快篩試劑　確保「量足價穩」
全校停課標準「放寬為1／3班級確診」　預計本週公布
聊到一半「突冒出」前女友王心凌！　姚元浩表情驟變
染Omicron「10大症狀」曝光　這2種比例超過50%
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／18縣市237校停課　北部東部多校再爆確診今緊急停課

輕症在宅！透過App可用「藥師送藥到家」　估全台3成健保藥局參與

快訊／基隆成功國中1學生確診！全班停課10天

23%中藥驗出含西藥「止痛類居多」　消基會：可重罰5千萬

預測「今有機會超過500例」！醫曝放棄2行動　單日破萬才可能出現

男模會館第1名帥炸？一見照片他無言　內行神秘笑：重點不是臉

高雄積極爭取奈良美智畫作！文總：不可能以「無償取得」模式留畫

人燈落日連線！極北「懸日」美景曝　富貴角燈塔提早18時開燈

「我養妳」3個字超可怕！她辭65K工作「月拿10萬顧家」　下場悲催

本土+439！　醫喊有「3症狀」快採檢：保護自己與別人

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

阿嬤喊吃飯！虎斑汪興奮衝刺　四腳離地「跑到飛」：我來了～

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

不斷更新／18縣市237校停課　北部東部多校再爆確診今緊急停課

輕症在宅！透過App可用「藥師送藥到家」　估全台3成健保藥局參與

快訊／基隆成功國中1學生確診！全班停課10天

23%中藥驗出含西藥「止痛類居多」　消基會：可重罰5千萬

預測「今有機會超過500例」！醫曝放棄2行動　單日破萬才可能出現

男模會館第1名帥炸？一見照片他無言　內行神秘笑：重點不是臉

高雄積極爭取奈良美智畫作！文總：不可能以「無償取得」模式留畫

人燈落日連線！極北「懸日」美景曝　富貴角燈塔提早18時開燈

「我養妳」3個字超可怕！她辭65K工作「月拿10萬顧家」　下場悲催

本土+439！　醫喊有「3症狀」快採檢：保護自己與別人

「買南、買邊、買三、不買二」　陸網友購屋9字箴言遭打槍

Ｑ1交易1170戶預售屋　北客楠梓大掃貨遭曝「連現場都沒去」

尋找下個宋智雅！《單身即地獄》確定製作第二季　40秒預告出爐

北市府1員工確診！市政大樓10樓遭「軟性封鎖」　衛生局急查接觸史

民進黨北市黨部派系內鬥　蔣萬安提醒「疫情嚴峻」：本土天天破百

不斷更新／18縣市237校停課　北部東部多校再爆確診今緊急停課

男子「捐精」賺錢助家計！妻發現後氣炸：根本是背叛

開車被叭攔人嗆聲「蛇行逃逸」　自撞大貨車...人卡駕駛座落網

勾已婚消防員無套！小三見正宮臨盆　吃醋逼見面：她重要還我重要

MINI「新一代鄉村人」測試露相　傳PHEV版將成歷代最強！

生活熱門新聞

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

陳時中：月底破千例幾乎一定會！「這4縣市」是高風險區

染疫台商驚嘆：清冠一號救了我的命

常喝珍奶「罹大腸癌機率高3倍」

清晨被空軍轟醒！戰機繞飛台北市　原因曝光

新版停課標準！陳時中證實：將改以「班」為單位

國小作業改1錯字讓全網崩潰！ 媽求救

幫居檢女友送餐！台中男大生「隔紗窗交流」確診

4縣市疫情高風險區！　陳時中：「比照基隆」類普篩

12星座「永遠改不掉的壞習慣」！

男友麻吉偷吃弟媳　她大度同意下秒崩潰

作家曝鞋全家福「隱藏服務」暖炸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

女星「走光片瘋傳」認了！

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

《麻辣鮮師》胡凱欣宣布3度結婚！嫁32年前初戀

分手宇宙人小玉近1年　網紅宣布懷孕：你們讓我勇敢

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

陳時中：月底破千例幾乎一定會！「這4縣市」是高風險區

肛門掉「扭曲白蟲」狂蠕！女大生崩潰：連吃5天生菜

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

染疫台商驚嘆：清冠一號救了我的命

連失摯友高以翔和愛女！毛加恩2年平復拓新事業

常喝珍奶「罹大腸癌機率高3倍」

快訊／立委確診！PCR陰轉陽　政壇首例

清晨被空軍轟醒！戰機繞飛台北市　原因曝光

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面