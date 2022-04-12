輕症在宅！透過App可用「藥師送藥到家」　估全台3成健保藥局參與

▲藥師公會今舉行記者會說明送藥到宅服務。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心已宣布要實施輕症在宅，將由藥師協助送藥。中華民國藥師公會全國聯合會今上午也舉行線上會議討論相關事宜，全台地方公會也一致通過願意提供服務。理事長黃金舜表示，未來民眾只要透過App，就可以使用送藥到宅服務，預估全台會有3成健保藥局參與。

藥師公會今針對送藥到宅舉行會議討論，黃金舜在會後宣布，未來透過衛福部的「健康益友App」，由醫生遠距開處方，民眾輸入序號跟密碼後就可下載處方，且公會也會設計QR code，民眾只要一掃，選擇鄰近的健保藥局，就可以使用送藥到宅服務。

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而針對App使用上的問題，黃金舜說，該App平台有跟衛福部串接，本來就已經有看診系統，地圖系統也已經完成，現在只剩資料彙整，預計這禮拜四資料彙整完成後，民眾就可以查詢；至於長者使用上的針對數位落差，藥師公會也有提供專線做協調服務。

▲健康益友App使用頁面，送藥到宅相關資料還在彙整中。（圖／翻攝App)

黃金舜表示，現在全台地方公會已經陸續在統計願意參與的藥局，目前雲林縣有100多家，其中有52家已經確定願意參加，估計全台有3成藥局會投入參與，且為了服務偏鄉民眾，也有建議各地方公會，每個鄉鎮最少要有一家，而藥師送藥到宅後，會拍照確定藥物送達和通知民眾，並在安全的狀況下提供用藥衛教。

藥師公會發言人黃彥儒也提到，之前不少藥師都有做過送藥到宅服務，服務上是沒問題的，目前也還沒開始執行新冠口服藥的送藥到宅，主要還是由醫生開立的相關慢性病用藥或是針對新冠輕症的緩解藥物，接下來若因為疫情，導致需求量大增，也會提早協調配套措施。而關於藥師提供額外服務的相關津貼，黃金舜強調，會在開始執行後，會跟指揮中心協商。