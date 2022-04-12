電擊GG救早洩！他受夠「40秒繳械」咬牙求醫　持久7倍嗨翻

▲一些男子擔心性愛時間不夠持久，飽受困擾。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩大學泌尿科團隊表示，他們透過電流刺激陰莖的方式，有效改善早洩問題，一名28歲男性患者原本40秒就會射精，治療後「持久時間」翻了7倍多，能夠在「繳械」前取悅女友5分鐘。此病例研究被發表在《亞洲泌尿外科雜誌》（Asian Journal of Urology）。

患者與女友交往一年，每周至少做愛2次，但「幾乎所有情況下」都在40秒內射精。他每周接受3次療程，每次電擊30分鐘，並且使用碼表記錄性交時間（IELT，陰道內射精延遲時間），半年療程結束時，平均時間已達3分54秒，停止電擊後持久程度仍在上升，14個月後達到平均5分鐘。

論文第一作者慕薩博士（Dr Mohamad Moussa）表示，他們在患者陰莖表面放置電極，透過電流刺激陰莖背神經（dorsal penile nerve），但仍需進一步深究改善原理，並且確認此治療方式是否能夠安全推廣，造福更多早洩患者。

儘管研究團隊並未說明，患者在電擊療程中是否會感覺痛苦，但類似設備的其他研究宣稱，患者「不會感覺不適」。英國國民保健署（NHS）指出，多達40%男性自認在某種程度上經歷早洩問題，但何謂早洩其實沒有確切定義。