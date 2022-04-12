井裡發現兒子屍體　「頭下腳上被俄軍淹死」烏克蘭媽目睹崩潰

Мама опознает тело сына, сброшенное в колодец в Киевской области. 10 апреля 2022 pic.twitter.com/6LNb2AxcCe — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) April 11, 2022

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯軍隊持續對烏克蘭城市進攻，導致無辜平民被殺害、婦女被性侵，基輔郊區一名母親便被拍到，近來她返回家園時，意外在水井中發現兒子屍體，由於屍體呈現頭下腳上姿勢，很顯然是被俄軍故意淹死，讓她情緒崩潰無法停止哭泣。

俄語新聞媒體Current Time TV近來在網路上發布一段影片，事件10日發生在基輔周圍地區，近來由於俄軍撤隊，使得當初逃離的居民終於能重返家園，然而一名媽媽卻意外在井裡面發現兒子屍體，讓她傷心無法接受。

▲烏克蘭居民返回發現，家園變成廢墟十分傷心。（圖／路透社）

影片中可看到，這名母親在一名男子的陪伴下，搖搖晃晃走向水井，幾秒鐘後她認出井中的屍體就是兒子，突然崩潰尖叫了起來，由於她的情緒太激動，周圍男子紛紛上前幫忙扶助她，後來從水井中撈出一具頭下腳上的屍體，畫面令人心碎。

同樣心碎的故事也發生在基輔附近的安德里夫卡村(Andriivka)，《法新社》記者拍到，一名返回家園的婦女，在淺墳中認出丈夫的屍體。圖片中可看到，被挖出的屍體放置在淺墳附近的藍色防水布上，心碎的妻子立刻悲痛倒在屍體旁邊，無法靠自己的力量站起來。據了解，該村約有40人遭到俄軍殘忍殺害。