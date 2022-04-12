全球已數十例　世衛：Omicron亞變種BA.4和BA.5列入監控

▲依據全球流感共享資料庫（GISAID），各國BA.4及BA.5個案有數十例。（示意圖／路透）



記者詹雅婷／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）11日表示，目前正追蹤具有高傳染力的新冠病毒Omicron兩個新型亞變種BA.4及BA.5的數十例個案，評估這兩種亞變種是否更具傳染性或危險性。依據全球流感共享資料庫（GISAID），各國BA.4及BA.5個案有數十例。

路透報導，BA.4及BA.5是由Omicron變異株原始亞變種BA.1演變而來，已被列入世衛組織追蹤監控名單，因為需要進一步研究額外突變，瞭解對免疫逃脫潛力的影響。世衛這份監控名單除了新加入的BA.4及BA.5，原本就在追蹤橫掃世界各國的BA.1及BA.2，還有BA.1.1與BA.3。

依據全球流感共享資料庫（GISAID），各國BA.4及BA.5個案有數十例。

英國衛生安全局（Health Security Agency）上周表示，在1月10日至3月30日期間，南非、丹麥、波札那以及英國的蘇格蘭與英格蘭地區有出現BA.4病例。波札那衛生部11日表示，境內已確認4例BA.4及BA.5個案，染疫者年齡介於30歲至50歲之間，症狀輕微。

病毒隨時都在突變，其中部分突變會影響傳播力或疾病嚴重程度。數據顯示，BA.2占所有測序病例近94%，比其他亞變種更具傳染力，但截至目前的證據表明，不太會造成重症。