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巨乳健身網美示範「陰道舉重」！下體夾緊9kg球　深蹲影片曝

▲▼爆乳女治療師自拍　陰道舉起9公斤球上上下下！驚呆千萬網友。（圖／TikTok／drsarasolomon）

▲莎拉在下體夾了9公斤的球，還能夠深蹲數次。（圖／TikTok／drsarasolomon）

記者王佩翊／編譯

加拿大一名健身女教練莎拉（Sara Solomon）成立了一間健身公司，專門替學員提供瘦身、雕塑身材、節食以及重訓計畫，而她也經常在各社群平台分享健身影片，因此擁有超高人氣，然而她日前上傳的新影片卻引發熱議。原來莎拉在示範凱格爾運動（kegal）時，竟用陰道舉起一顆20磅（約9公斤）重的聰明球。

▲▼爆乳女治療師自拍　陰道舉起9公斤球上上下下！驚呆千萬網友。（圖／TikTok／drsarasolomon）

▲莎拉經常分享健身影片。（圖／TikTok／drsarasolomon）

根據《每日星報》報導，莎拉2008年創立了自己的同名公司「DrSaraSolomon.com」，擁有物理治療博士學位的她，熱衷於透過她的「健身帝國」，教導學員如何透過各種運動與訓練，正確地減重。她同時也擁有多項證照，擅長普拉提斯、營養學等。

@drsarasolomon ♬ original sound - drsarasolomon

莎拉4月1日在各大社交平台的帳號po出一段自己使用20磅（約9公斤）重的「巨型聰明球」的影片，只見影片中的她在下體繫上一顆球，然後來回蹲下數次，看起來非常輕鬆。該則影片光是在TikTok就有超過1000萬人次觀看。所謂的凱格爾運動是透過運動方式訓練骨盆底肌肉，在醫學上被認為能夠恢復產後鬆弛的陰道，並減少尿失禁機率。

事實上，幾乎沒有人會在進行凱格爾運動時，使用像莎拉一樣的重量，因此該段影片也被懷疑其真實性，甚至有網友笑稱，她根本是造假。不過專家也呼籲，凱格爾運動只需要自行控制下體肌肉，並練習縮放即可，千萬不要像莎拉一樣，用下體「舉重」，以免受傷或是造成下體撕裂。

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