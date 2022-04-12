快訊／快篩降價有譜、北北桃類普篩　指揮中心14:00說明

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/12）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。衛福部長陳時中今（12）日在接受廣播專訪向外界保證，快篩目標降價至200塊以下；他也提及目前高風險區是北北基桃，並於會後受訪表示，基隆啟動快篩效果不錯，已經聯繫其他高風險縣市提計畫，言下之意，北北桃也將比照基隆啟動類普篩，相關情況預期記者會中說明。

針對快篩，陳時中接受接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》專訪時強調，現在正展開相關的收購計畫，一方面收購、一方面保留市場量能，買到的價格也要更親民，「大家現在不急著搶購，它會越來越便宜，這是我能跟大家保證的。」他進一步提到，目前快篩試劑費用約260～360元都有，「300塊我想是貴了，（未來目標）至少200塊以下。」

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陳時中節目中也提到，目前高風險區是北北基桃，「未來看起來，我覺得其他幾都目前來講都還在能夠控制，不明感染源相對少，雙北不明感染源比較多一點，桃園也起起伏伏。」

陳時中會後受訪表示，疫情指揮中心監測小組定期修訂各縣市風險等級，北北基桃屬於高風險區域。基隆啟動快篩效果不錯，發了快要20萬劑，快篩陽性44人，最後PCR確診38人，及早找出病例對社區防疫有效果，現在也擬定高風險區域可以提計畫，每次20萬劑去做。陳時中表示，已經有電話聯繫，希望他們來提計畫，包含實施區域、目標對象等。