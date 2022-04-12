傳俄軍對馬力波動用化武！　五角大廈：可能在催淚瓦斯中混入藥劑

▲在馬力波周圍的俄羅斯軍隊。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
近來有消息傳出，俄軍可能對烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol）動用化學武器，而烏克蘭總統澤倫斯基表示，目前這項消息尚未得到證實，但會審慎進行調查。美國防部則指出，雖然目前無法證實俄軍使用化武的真實性，但不排除他們可能使用防暴藥劑，例如在催淚瓦斯中混入化學藥物來攻擊烏軍。
根據CNN報導，近日有消息傳出，俄軍可能會動用化學武器強取馬力波，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）11日晚間表示，俄軍確實可能準備升級對馬力波的攻勢，但目前無法證實是否會動用化武，「占領者的一名發言人表示，他們可能會對馬力波的守衛軍使用化武，我們會盡可能嚴肅對待這項消息。」
美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）11日在聲明中表示，美方亦無法證實俄軍準備動用化武的真實性，但仍擔心俄軍會使用防暴藥劑（Riot Control Agent）進行攻擊，「若報導屬實，就反映了我們對俄羅斯可能在烏克蘭使用各種防暴武器的擔憂，包含使用混和化學藥物的催淚瓦斯等。」
Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.— Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022
Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.
馬力波市長顧問安德留申科（Petro Andryushchenko）稍早表示，有關動用化武的消息尚未得到證實，這也有可能是俄軍放出消息進行試探，「我們正等待軍方消息，等待進一步的細節。」
英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）指出，英國正在和緊急合作夥伴進行調查中，「任何使用此類武器的行為都將使這場衝突無情升級，我們將追究俄羅斯總統普丁和其政府的責任。」
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