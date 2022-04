俄軍變態暴行！人妻慘淪性奴割喉拋屍　母被綁椅逼看11歲兒遭性虐

Tetiana from Makariv (near Kyiv) was raped and murdered by a russian soldier near her home. Video shows local people telling about this tragedy. Tomorrow international journalists will be working at the crime scene. #GenocideOfUkrainians #WarCrimesOfUkraine pic.twitter.com/7BZNopgzk9

記者吳美依/綜合外電報導

俄軍屢傳性侵及虐殺烏克蘭平民的變態暴行,根據最新披露案情,33歲婦女泰蒂亞娜(Tetiana Zadorozhniak)被車臣士兵囚禁密室裡,輪流性侵長達數天,最後被割喉殺害。布查鎮一名11歲男童遭俄兵輪流性虐,母親還被綁在旁邊的椅上、被迫眼睜睜看著一切,當地另一名14歲少女也被5名俄軍性侵後懷孕。

▲泰蒂亞娜被車臣士兵囚禁、性侵後殘忍殺害。畫面已經黑白處理。(圖/翻攝推特@Gerashchenko_en)



烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)10日在Telegram曝光泰蒂亞娜的遭遇。根據鄰居說法,泰蒂亞娜與朋友等待撤離時,被車臣士兵拖出家門,經歷數天恐怖虐待,遺體於3月15日被棄置淺坑。不過,最後奪走泰蒂亞娜性命的車臣士兵不久後也被俄籍軍官處決,原因不明。

影片中,鄰居一邊拍攝泰蒂亞娜的房子內部,一邊忍不住啜泣,只見家具全被砸爛、丟得到處都是,床單也血跡斑斑。據悉,泰蒂亞娜2012年與丈夫及秋田犬芮妮(Reeny)定居馬卡里夫,但老公已因新冠肺炎病逝。令人鼻酸的是,9歲的芮妮不知道飼主死訊,苦苦守候家門前一個多月,幸好消息曝光後,將被泰蒂亞娜的親戚收留。

▲芮妮不知道飼主已經去世,依然在門口守候。(圖/翻攝推特@Gerashchenko_en)

This is Reeny, 9 years old. Her human Tetiana we wrote about was brutally murdered. Reeny doesn't know and still waits for her. No one took care of Reeny during the month of occupation. Now looking for kind hands who will help her recover.#GenocideOfUkrainians pic.twitter.com/l3SzIXn6Ff