俄軍疑在馬力波使用化武！　烏克蘭指控：多人呼吸衰竭

▲俄軍疑似透過無人機在馬力波投放化學武器。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

烏克蘭11日指控俄軍在馬力波透過無人機投放化學武器,導致受到影響的患者出現呼吸衰竭等症狀,目前仍在釐清相關成分。北約也警告,一旦普丁使用化學武器,西方國家將會採取進一步的行動。而烏克蘭總統則強調,將以最嚴肅的態度面對這件事,同時也呼籲全球領導人有必要更快速地對俄羅斯做出更嚴厲的應對。

根據《新聞週刊》報導,烏克蘭國民警衛隊亞速營指稱,俄軍利用無人機向馬力波的軍隊與平民投放以不明原料製成的有毒物質,使得被害者出現呼吸衰竭等症狀。多名烏克蘭官員也緊急呼籲美國總統拜登與北約對此做出回應。

The #Azov Batallion informs Russia has used an unknown chemical substance against defenders of #Mariupol and civilians. @POTUS @NATO you announced a strong reaction should Russia use chemical weapons. Time to act NOW. #PutinIsaWarCriminal #PutinWarCriminal #Ukraine #Russia

烏克蘭議員伯布羅夫斯(Solomiia Bobrovska)寫道,「亞速營指出,俄羅斯對馬力波的平民與抵抗者使用了一種未知的化學武器,美國總統拜登與北約曾宣稱,一旦俄羅斯使用化武,將會祭出強烈反應。現在是時候開始行動了。」烏克蘭內政部長顧問格拉時琴科(Anton Gerashchenko)也表示,俄軍在馬力波使用化武,烏克蘭依舊需要更多武器。

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.