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美烏討論新一輪軍援　擬提供更多「重型武器」到新主要戰線

▲▼停放在盧甘斯克地區（Luhansk）的烏克蘭政府軍坦克。（圖／路透） 

▲美烏聚焦東部、南部戰線，討論新一輪軍援內容。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防部多名官員指出，美國正在和烏克蘭針對新的主要戰線，討論新一輪量身訂製的防禦性武器軍援，將幫助烏軍在東部和南部戰線抵禦入侵的俄軍。

CNN報導，美國防部其中一名官員表示，俄軍如今轉而聚焦烏東和烏南戰線，新的軍援組合將會繼續包括標槍（Javelin）反坦克飛彈，以及更多的無人機，原因是烏軍開戰後已經熟悉使用這些武器，只要軍援抵達，立即能投入作戰。

美方也和歐洲的夥伴與盟邦聯繫，評估哪些長程防空飛彈系統、坦克、裝甲車和火砲等，適合提供給烏軍。這些評估與討論的重要性在於，東部和南部戰線與北方的基輔、卡爾科夫等大城的戰場情況不同，基輔的守軍利用城郊的大片林區，成功進行多次伏擊。

五角大廈官員表示，如今烏軍需要的是更重型的武器，例如裝甲車和大砲。參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）上周告訴參議院，新的主要戰線戰場多平原且更加開放，對雙方來說都更有利於採取裝甲車等重型武器進攻。

由於烏克蘭仍熟悉且較多使用蘇聯系統的武器，美製武器系統銜接困難，因此透過合適的夥伴和盟邦對烏進行軍援是關鍵的一環。

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