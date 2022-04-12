馬力波烏軍死守47天彈藥耗盡！　訣別電文曝將最後一戰：永遠忠誠

▲烏軍反抗能力已出乎世界預期，馬力波守軍表示將堅持到最後。（示意圖非本文部隊／路透）

記者張靖榕／綜合報導

俄軍重新調集力量主攻烏東，開戰不久後就陷入俄軍重重包圍的烏東重要港市馬力波（Mariupol）也傳出即將陷落，烏克蘭守軍海軍陸戰隊36旅官兵11日發布訣別電文，表示經過47天守城戰後，已面臨彈盡援絕、人員大量損傷的絕境，但仍會有尊嚴地繼續戰到最後，希望世人能永遠記得該旅好的一面，「因為我們永遠忠誠」！

烏克蘭海軍陸戰隊36旅11日在臉書專頁發表「訣別電文」，致親愛的烏克蘭人民，指出該旅在2014年克里米亞公投加入後，仍效忠烏克蘭的部隊人員便從克里米亞駐地離開，繼續執行保衛烏克蘭的任務。

戰爭2月24日開打以來，海陸36旅就一直保衛著馬力波，到4月11日已過了47天，期間遭俄軍大砲、坦克、單兵武器狂轟猛炸，海陸36旅仍堅守了下來，執行一切「原本以為不可能完成」的任務。

戰爭初期海陸36旅還能收到軍援補給，包括彈藥超過5萬發，以及太空探索公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）答應提供的星鏈服務，使部隊每天能有多次20分鐘的窗口，對外進行聯繫，但在那之後一切補給斷絕，部隊火力逐漸轉弱，在敵眾我寡的情況下，防守圈漸漸被擁有重武器的俄軍吞食縮小，已經到了部隊存亡的時刻，「我們多次聯繫總部傳達本旅狀況，但上頭也無能為力，無法派遣部隊支援。」

▲馬力波全城多處已被俄軍炸城廢墟。（圖／路透）

文中指出守城47天的惡劣處境，在彈藥得不到補充、食物少得難以果腹，甚至在嚴重缺水的情況下戰鬥，大批的官兵英勇陣亡或負傷，仍存活的人員當中有一半是傷員，其餘擔負防守主力的，四肢也都受到輕傷。

面對俄軍包圍轟炸，海陸36旅幾乎所有步兵都陣亡，現在第一線射擊任務主力，全是砲兵、通訊員，甚至司機、廚師和管弦樂樂手擔任，雖然全員仍英勇戰鬥，但也無可避免地來到了盡頭。

海陸36旅表示現在所剩的彈藥全是從俄軍奪來的，但隨著防守更加嚴密，許多官兵因為再也沒有彈藥而陣亡。

「通訊已經幾乎中斷，今天可能就是最後一場戰鬥」，文末表示，海陸36旅最後的機會是和俄軍進行肉搏戰，結局只有戰死或被俘，「親愛的烏克蘭人民，我不知道接下來會發生什麼，但我懇求你們用一句好話記住海軍陸戰隊，無論事情如何發展，不要批評海軍陸戰隊。」

「本旅官兵已經竭盡全力，做到所有可能，和原本以為不可能的事情」，海陸36旅已準備慷慨赴義，「因為我們永遠忠誠」！

該則悲壯萬分的訣別電文發出後，立刻引起許多人關注，眾人紛紛表示感動與敬佩，不過部分人懷疑，部隊曝光下一步軍事行動不尋常，可能是資訊戰的一環，也有烏克蘭媒體指出，疑似是海陸36旅軍官向上級求援，卻遲遲等不到援助，才會決定寫下該文，並非烏克蘭武裝部隊的立場。

烏克蘭武裝部隊總司令針對該文回應，表示馬力波仍在烏軍的控制之下，總部也與當地守軍保持穩定聯繫，部隊的軍事行動不應成為公眾話題。



