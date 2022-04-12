梅姬颱風侵襲菲律賓　至少釀25死





▲颱風梅姬釀菲律賓人員傷亡。（圖／翻攝推特「@AndyVermaut」）

文／中央社馬尼拉11日綜合外電報導

梅姬颱風侵襲菲律賓東部和南部沿海地區，當局今天表示，土石流和洪水災情至少已造成25人死亡。

路透社報導，梅姬（Megi）是今年首個侵襲菲律賓的颱風，它昨天以每小時65公里的最大持續風速登陸，最大陣風達到每小時80公里。

Tropical Depression MEGI (aka Agaton) made landfall over Calicoan Island, Guiuan, Eastern Samar today. Did you know ShelterBox has responded to disaster in the Philippines more than anywhere else? Check out these images from our previous responses. #disasteraid #shelterbox pic.twitter.com/baobgzdgpv — ShelterBox Canada (@ShelterBoxCan) April 11, 2022



菲律賓貝貝市（Baybay）警長葛雅多（Joemen Collado）告訴記者，在東部雷伊泰省（Leyte）的一處土石流挖出22具遭到掩埋的遺體，且有數個社區出現土石流，還有一些人被洪水沖走，至少有6人失蹤，搜救任務將持續進行。

菲律賓國家災難管理局則表示，在南部的納卯區（Davao region）有3人罹難，而全國通報的死傷人數還要進一步確認。

菲律賓國家氣象局表示，梅姬風力估計將減弱為每小時45公里，預計明天出海離開菲國。



