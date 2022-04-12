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常喝珍奶「罹大腸癌機率高3倍」　毒物專家：改吃這食物狂降26％

常喝珍奶「罹患大腸癌機率高3倍」　毒物專家：改吃這食物狂降26％

▲研究指出高糖分與含玉米糖漿的食物會增加罹患大腸癌機率。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

大腸癌連續14年高居「台灣十大癌症之首」，其中有高達8成患者因年齡、肥胖、飲食習慣罹病，雖然有不少人清楚少油少鹽多蔬果是降低罹患大腸癌機會的方法之一，但鮮少人知道素有「國民飲料」之稱的珍珠奶茶居然暗藏致癌危機，尤其珍奶中的2種成分幾乎可以說是「養癌」的最佳營養素。

肝膽腸胃科醫師張振榕在節目《醫師好辣》表示，高糖分飲食對人體健康危害甚大，而內含高果糖和玉米糖漿的珍珠奶茶更要酌量飲用，張振榕指出，曾有研究將大腸癌細胞分別植入2隻老鼠體內，並讓其中1隻吃素、另隻以高糖分飲食為主，結果發現吃素老鼠體內的癌細胞並無增大，但另隻老鼠卻在幾個月內病逝。

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張振榕表示，在過去的人體實驗中就發現高果糖和玉米糖漿會令大腸癌細胞增生超過3倍以上，即使沒有癌症的腸黏膜，只要一直拿高糖分去「餵」，正常的腸黏膜也會出現癌細胞，用「糖分會養大腸癌」來形容也不為過。榮總大腸直腸外科主任蔣鋒帆也表示，大腸癌有8成與年齡、肥胖以及飲食、生活習慣等後天因素有關，僅有2成與家族遺傳、基因相關，民眾應多攝取蔬果等高纖食物，並維持穩定作息，才能遠離危害。

常喝珍奶「罹患大腸癌機率高3倍」　毒物專家：改吃這食物狂降26％

▲有研究指出常吃優格能降低罹患大腸癌的機率。（示意圖／翻攝自Pixabay）

毒理學家招名威先前在臉書粉專「招名威教授毒理威廉」表示，美國華盛頓大學發表在《Gut》期刊的研究顯示「每天1杯優格，就能降低26％罹患大腸癌風險」，且優格相比牛奶更易於消化和吸收，不只有助於改善腸道環境與調節免疫力，乳糖不耐症的患者也能安心食用，不過由於大部分的優格為提升口感，會添加大量的糖，因此不適合糖尿病患者。

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