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男友麻吉偷吃弟媳…「人妻求安慰」她大度同意　下秒遭劈腿崩潰

男友麻吉偷吃弟媳…「人妻求安慰」她大度同意　下秒遭劈腿崩潰：演八點檔

▲女網友同情人妻遭遇，讓男友安慰對方結局超慘。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

「沒想過我的人生會有這麼八點檔的劇情！」一名女網友透露，男友的麻吉背著妻子偷吃，對象還是弟媳，自己剛開始同情人妻的遭遇，加上男友和女方很熟，自己便大方地讓另一半去陪對方聊天，怎料2人竟擦槍走火，東窗事發後還理直氣壯，讓她崩潰直呼「妳自己也受過的傷，為什麼要疊加在他人身上？」

原PO日前在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文，「沒想過我的人生會有這麼八點檔的劇情，男朋友會跟他朋友的老婆在一起。剛開始可憐妳，覺得妳被妳老公外遇，外遇對象還是自己弟弟的老婆，弟弟又才剛過世。同情妳，怕妳想不開，覺得讓他去陪妳聊聊天沒關係，畢竟你們比較熟」。

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女網友表示，自己信任2人，「最後卻是妳來搶我的男友，還有臉跟我說想聽我跟妳說什麼，妳自己都還沒有離婚耶，有什麼身分來跟別人談戀愛，還那麼理直氣壯。我五年時光就這樣被妳摧毀，妳卻一點愧疚感都沒有，一開始不是還跟我們說兩個小孩是你的命嗎？怎麼一交到男朋友，馬上就說小孩不要了」。

原PO補充，自己曾要求小三不要再跟男友聯絡，對方表面上答應，私下卻繼續約男友外出，「清明連假四天玩的開心嗎？又去台南又去逛麗寶，為什麼可以這麼理直氣壯。妳自己也受過的傷，為什麼要疊加在他人身上？奉勸各位不要同情人，不然最後被同情的就是妳自己」。

貼文引發討論，網友紛紛留言「能夠安慰到出事情也是不容易，你要謝謝他讓你看清楚男人的真面目，太容易受誘惑了」、「你應該感謝他讓你看清一個人，慶幸你沒有結婚，趕快換一個吧」、「真的愛妳的男人才捨不得做讓妳難過的事情！會背叛妳的男人永遠都不要相信」、「這是8點檔的劇透嗎」。

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