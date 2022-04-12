「清冠一號真的有用」　染疫台商驚嘆：沒想到救了我一命

▲有確診輕症患者服用清冠一號。（圖／衛服部立彰化醫院提供）



記者董美琪／綜合報導

衛福部核准的「清冠一號」處方藥，是否可以當口服藥，目前正在評估。一名台商分享自己親身經驗，表示自己染疫後，因為「清冠一號」救了一命，沒想到真的有效。

一名台商向《ETtoday新聞雲》表示，去年到非洲工作，雖然打了2劑AZ仍不幸染疫，該有的不舒服症狀都有，包括味覺喪失、鼻塞、呼吸道不適，雖然吃了抗生素等藥物，仍不舒服，恢復很慢。

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直到公司提供從台灣帶來的「清冠一號」，他回憶「喝的當下，真的是吼……這裡（手比胸口）立刻感覺很舒服，不舒服症狀也很快就好。」自己的大陸同事也是喝4包後康復，讓他忍不住大讚，本來只是想說姑且試試看，沒想到「清冠一號」真的會有用。

▲「清冠一號」。（圖／記者任以芳攝）



有醫師表示，有些人在國外生活，都會託在台灣的親友自費購買，不過醫師提醒，由於藥性苦寒，不能自行去藥房亂拿相關中藥材，對身體會有嚴重腹瀉狀況，沒有症狀的人千萬不能拿來當預防用藥。

衛福部表示，「清冠一號濃縮製劑」處方組成為黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材，與衛福部110年4月12日函頒「新冠肺炎中醫會診分期治療指引」的輕症方相同，可用於治療新冠肺炎無症狀帶原與初發作症狀者，非預防保健使用。