母親節限定！胖死我太太推「6吋玫瑰肉桂捲」　夢卡朵有芋香席布斯特

▲母親節限定！胖死我太太推「6吋玫瑰肉桂捲」 。（圖／胖死我太太提供）

記者黃士原／台北報導

被網友譽為史上最難買的美式肉桂捲人氣品牌「胖死我太太」，因應母親節到來，特別以「愛的味道」為題，攜手吐司男主廚吳克己共同推出「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」。而mon gâteau夢卡朵甜點則是將法式傳統席布斯特做法結合台灣大甲芋泥，做成全台獨有、母親節限定的芋香席布斯特。

肉桂捲是近幾年爆紅的甜點，其中美式肉桂捲品牌的派系中又以「胖死我太太」最具話題性與討論熱度，品牌主廚Jack以「我太太會跟我結婚是因為我的肉桂捲好吃」為口號，做出一顆顆充滿愛的肉桂捲，每個月開放訂購都馬上秒殺一空。「胖死我太太」美式肉桂捲表面塗上看似浮誇的大量香濃奶油乳酪增加酸甜風味，麵包體口感柔軟蓬鬆，能呈現肉桂香料醬、麵糰和奶油乳酪交疊揉和的層次。

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▲「限量版」柑橘美式紅蘿蔔蛋糕。（圖／胖死我太太提供）

因應母親節到來，「胖死我太太」推出6吋特大尺寸的「玫瑰奶油乳酪肉桂捲」，由吳克己主廚祭出擅長的麵團技術，為這款特別的肉桂捲量身打造麵團，選用加拿大小麥製成的麵粉為主角，以低溫長時間發酵，使用「直接種」製程，刻意將麵團口感製作得較為Q彈。出爐後刷上玫瑰果露，搭配肉桂香料與玫瑰奶油乳酪醬的絲滑口感。

Jack主廚則是發揮對香料及調醬的專長，特別採用多個產區的高品質肉桂新鮮現磨，在最佳時間熟成後與豆蔻、柑橘皮等其他上選香料搭配，呈現最協調的香氣，讓不敢吃肉桂捲的人也願意嘗試。

此次搭配的「玫瑰奶油乳酪醬」也是一大亮點，Jack主廚特別選用台灣本地，以自然農法栽種的玫瑰花瓣泥，大量加入「胖死醬」中混合，外觀是粉紅色的浪漫色澤，肉眼可見細細的玫瑰花瓣點綴其中。

▲mon gâteau夢卡朵甜點師特別將法式傳統席布斯特做法結合台灣大甲芋泥，做成全台獨有、母親節限定的芋香席布斯特。（圖／夢卡朵甜點提供）

母親節即將到來，mon gâteau夢卡朵甜點師特別將法式傳統席布斯特做法結合台灣大甲芋泥，做成全台獨有、母親節限定的芋香席布斯特，即日起~5/8，開放預購。

傳統席布斯特做工繁複少人做所謂的席布斯特(Chiboust) ，指的是以卡士達混合義大利蛋白霜製成的慕斯體，上層再以糖類炙燒出焦糖，增添不同的風味層次，由於整體製法繁複，在台灣已經少人做。

此次，夢卡朵甜點師把大甲芋泥和傳統法式席布斯特做一結合，芋香席布斯特屬於派塔類，為了凸顯巧思，甜塔皮加入了杏仁粉，讓塔皮有杏仁的清香和口感，填入塔皮內的杏仁蛋奶餡則以芋頭泥取代杏仁，展現芋頭泥圓潤的香氣，烤好的派塔上又鋪上一層厚厚的大甲芋頭泥。上層的席布斯特慕斯體除了將卡士達混合義大利蛋白霜之外，還加入了甜點師現刮的大溪地香草籽，風味類似烤布蕾，口感卻蓬鬆入口即化。