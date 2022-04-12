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停課條件鬆綁有譜！專家喊學校「符合2條件」　免2人確診全校停課

▲▼朝陽科大前進指揮所撤離，化學兵入校園消毒畫面。（圖／校方提供）

▲化學兵入校園消毒畫面。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情飆升，全台已有逾237所學校停課，不少學童家長叫苦連天，但指揮中心停課標準鬆綁方案卻遲遲未公布。對此，公衛專家表示，Omicron應採取流感方式處理，無需像腸病毒一樣2人確診全班停課，尤其國高中以上學童，許多都打過第二劑疫苗，就算染疫也是輕症，不必太過擔心。

依照現行規定，高中以下學校1班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課；若達2位以上師生被確診，則該校停課。大專院校有1位師生確診，該師生所修/授課程均停課；有2位以上師生確診，則該校（區）停課。

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台大公衛學院教授陳秀熙受訪時表示，學校事業體屬於可以維持口罩措施和社交距離的場所，若場域有自然通風，更可讓群聚感染獲得妥善控制，加上教職員若都打了3劑疫苗，應該也可降低群聚感染的發生。

▲雲林縣校園防疫措施開跑，除針對教室桌椅等用漂白水等擦拭外，溜滑梯等遊戲區等公共空間也將陸續會完成清潔消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣校園防疫措除針對教室桌椅等用漂白水等擦拭外，溜滑梯等遊戲區等公共空間也陸續完成清潔消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「Omicron與去年流行的Alpha與Delta不同，傳播速度快，但重症機率低，但教育單位防疫觀念還停留在舊病毒。」陳秀熙提到，雖然國中以下學童尚未打疫苗，但依照目前研究，感染後大多為輕症，確診後在家休息即可，高中以上染疫也多是輕症，無需過度憂慮，若學校在設計課程中，取消容易大規模群聚活動，就有望在疫情期間繼續以實體方式學習。

4月以來本土疫情持續持續攀高，近日每天都突破400例，指揮中心也祭出輕症在家指引分散醫療量能，昨日更公布送藥到府準則，但不含口服抗病毒藥物。對此，陳秀熙表示，口服藥物加上接種2劑疫苗，就是疫情流感化的重要因素，我國第二劑接種率近8成，已經防止一部分重症，也是現在可以試辦居家照顧的原因，口服藥物的確非居家必需品。

▲▼指揮官陳時中、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心昨公布最新新冠口服藥物採購合約。（圖／指揮中心提供）

不過，林口長庚副院長、小兒感染科醫師邱政洵卻有不同看法。他表示，是否配發口服藥物給輕症在宅患者，全視防疫策略而異，若想減少確診者上呼吸道病毒排出，降低擴散機率，就可開放所有確診者在發病數日內用藥，但藥品採購量需達上百萬劑。依照指揮中心用藥準則，應是預防重症傳播，「以佈局來講也沒有錯。」

因應防疫需求，指揮中心指揮官陳時中表示，將採購人口3%口服藥物，以備不時之需。指揮中心昨公布最新採購合約，10日已與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中35萬人份藥物將於今（2022）年第二季，約4、5、6月陸續到貨，至於前次採購2萬人份Paxlovid，尚未到貨的1萬5200人份，已協調兩個禮拜內到貨。

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