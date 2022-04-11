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要存水了！高雄2天共7區停水　預估影響17.5萬戶

▲▼停水，水龍頭，自來水。（圖／資料照）

▲台水公司七區處13日、14日將停水。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣自來水公司為辦理高低壓電力設備定期檢測、拷潭場高低壓設備檢驗，13日、14日旗山、杉林、鳳山、大寮、林園及小港共7區停水，預計影響17.5萬戶。對此，自來水公司提醒民眾，要在停水前6小時完成儲水。

台水公司第七管理處13日上午9時將進行高低壓電力設備定期檢測，預計停水道同日晚上9時，影響旗山區的大林里、中正里、圓富里、永和里、瑞吉里、竹峰里、湄洲里、太平里、大德里、三協里(旗南一路、三桃巷部分)、東平里、東昌里、廣福里。 杉林區大愛里、月眉里、月美里。

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另外，第七管理處14日將進行11年度拷潭場高低壓設備檢驗，預計從早上9時停水至15日凌晨0時0分，影響範圍包括鳳山區的海光里、誠智里、縣口里、成功里、光明里、興中里、南興里、和德里、鳳崗里、縣衙里、鎮東里、埤頂里、中正里、鎮南里、老爺里、瑞竹里、新興里、新甲里、一甲里、東門里、瑞興里、天興里、鳳東里、新富里、國隆里、過埤里、曹公里、和興里、協和里、誠德里、三民里、北門里、富甲里、誠信里、海洋里、新樂里、新泰里、中崙里、中榮里、中民里、二甲里、富榮里、南和里、保安里、生明里、誠義里、國泰里、興仁里、鎮西里、忠義里、國富里、國光里、武慶里、武漢里、忠孝里、中和里、新強里、新武里、正義里、龍成里、善美里、福誠里、福祥里、五福里、福興里、大德里、南成里。大寮區/拷潭里、內坑里、大寮里、三隆里、義仁里、新厝里、過溪里、潮寮里、會結里、昭明里、會社里。

▲▼要存水了！高雄2天共7區停水　預估影響17.5萬戶。（圖／翻攝自來水公司）

▲▼13日、14日停水區域。（圖／翻攝自來水公司）

▲▼要存水了！高雄2天共7區停水　預估影響17.5萬戶。（圖／翻攝自來水公司）

林園區的中門里、港埔里、東林里、林園里、頂厝里、王公里、仁愛里、文賢里、廣應里、港嘴里、西溪里、中芸里、鳳芸里、西汕里、東汕里、中汕里、北汕里、五福里、溪州里、潭頭里、林內里、中厝里、林家里、龔厝里。

小港區的店鎮里、二苓里、順苓里、六苓里、宏亮里、泰山里、山明里、高松里、松山里、坪頂里、孔宅里、廈莊里、合作里、桂林里、松金里、大坪里、正苓里、大苓里、山東里、濟南里、青島里、中厝里。苓雅區/福人里、福海里、福康里、朝陽里、福隆里、福地里、福居里、福東里。

台灣自來水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，且停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。據《聯合報》報導，13日停水預計影響1萬2967戶，14日停水預計影響17萬5107戶。

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