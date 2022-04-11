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澤倫斯基向南韓發表國會演說！　要求南韓提供「抗俄」軍事裝備

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於韓國時間今（11）日下午5時（台灣時間下午4時），向南韓國會發表視訊演說。澤倫斯基表示，烏克蘭的抗俄行動至今已邁入第47天，烏克蘭十分感謝南韓提供物資協助。不過，他舉南韓戰勝韓戰為例，表示烏克蘭需要南韓提供，能夠戰勝俄軍的軍事技術，而南韓擁有戰勝俄軍的軍事技術。

澤倫斯基在演說中表示，俄羅斯在這場侵略烏克蘭的行動中，早在10年前就開始著手準備，利用向外國出口大量天然氣賺取外匯，在這場戰爭中使用大量導彈攻擊烏克蘭；而俄羅斯民眾則處於貧困，且飲食衣物、教育與人權皆無法獲得保障的狀態，而參軍成為改變的唯一機會。

▼澤倫斯基向南韓發表國會演說。

澤倫斯基在這場演說中指控，俄羅斯侵略烏克蘭的目的在於剝奪烏克蘭的主權獨立、藉機分裂烏克蘭、同時消滅烏克蘭的文化。他舉俄軍虐殺教導烏克蘭語言的教師為例，表示俄軍的野心絕不僅止於烏克蘭，會朝侵略下個國家邁進。

澤倫斯基在演說中表示，馬力波（Mariupol）是烏克蘭被俄軍破壞得最為嚴重的城市，俄軍阻止烏克蘭當局對馬力波提供人道協助，使馬力波數萬民眾喪生。

澤倫斯基表示，烏克蘭從20世紀便見證過多起戰亂，同時南韓在1950年代的韓戰中成功生存下來，而這其實得歸因於國際社會當時對南韓提供的各種協助，「國際社會的動員能改變俄羅斯決定是否撤軍，若要俄軍撤離烏克蘭，國際社會的協助是必須的！」

澤倫斯基在演說中，一方面感謝南韓提供各種物資與人道協助，不過一方面卻也希望南韓能加碼提供更多飛機、坦克、各種軍事裝備與技術，「若烏克蘭能獲得（南韓）武器援助，不僅能救助烏克蘭平民，還能給烏克蘭延續國家主權的機會。所有國家擁有保障主權的權利。」

▼澤倫斯基在向南韓發表國會演說時，播映馬力波6歲女童遭俄軍導彈襲擊後送醫不治的片段。

最後，澤倫斯基在演說結束前播放馬力波遭到俄軍破壞的影片，其中還包括烏克蘭女童遭到俄軍砲彈襲擊後，送醫搶救、接受手術卻仍不治身亡的片段。

根據觀察，澤倫斯基向南韓國會發表視訊演說時，由於南韓國會議員可選擇是否出席、無強制性，因此現場可以說是「坐不滿」，出現許多空位。

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