尹錫悅將推動廢除「韓國年齡」！　統一以周歲計算年齡

▲尹錫悅方面表示，未來將推動法規與行政單位在年齡計算上統一以「周歲」計算。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓計算年齡的方式相當混亂，包括虛歲、周歲（需算生日）、實歲（不看生日）等3種計算年齡方式，在各種國家考試、退休制度、接種新冠疫苗以及各種行政法規上混用3種年齡計算方式，長期以來造成社會混亂。對此，南韓總統當選人尹錫悅表示，遲至明年將推動年齡計算方式的統一。

根據韓媒《News1》，尹錫悅所管轄的第20屆總統職務交接委員會政務司法行政分科今（11）日上午在簡報會議中表示，為了實踐尹錫悅在選前的政見承諾，未來將會推動方案整合各種法規、社會層面在計算年齡時的方式，統一使用「周歲」（韓文稱만 나이，計算時需看生日）。

總統職務交接委員會表示，將會在《民法》、《行政基本法》標註、制定「周歲」（만 나이）的計算方法與相關規定，在民事、行政領域法規上確立使用周歲計算之原則，同時將計畫整備採用「實歲」（연 나이，不看生日）的個別法規。

南韓法務部表示，將會正面檢討整合年齡計算方式至「周歲」的提案。而為了讓南韓社會習慣使用「周歲」、營造全體共識，法務部考慮將積極檢討在《民法》明文指出「周歲」的適用原則與相關標記方法。

同時，南韓法務部也考慮將在《行政基本法》推動相關法案，未來國家機關與各地方政府在制定政策、書寫公文時應使用「周歲」方式計算年齡，並向全國民眾積極宣傳、勸導使用周歲的計算方式。

法制處表示，為了讓相關法案最遲在明年通過，今年內將計畫制定《行政基本法》修正案，並向國會遞出修正案。

據悉，目前南韓至少有3種年齡計算方式，分別是「韓國年齡」（한국나이、세는 나이，即虛歲，從出生那一刻起即為1歲）、周歲（만 나이，今年減去出生年，從生日開始計算）、實歲（연 나이，今年減去出生年即可）。

報導指出過去兩起發生混亂的案例，南陽乳業（남양유업）在團體協議中決定，員工從56歲起須套用「薪資遞減制」（經過一定年齡後開始調降薪資，不過可保障至退休前的工作機會），然而公司未明文規定到底是套用虛歲、或是周歲，資方認定是虛歲（實歲為55歲）、公會則認定是周歲，最後大法院裁定應解釋為虛歲。

另外，南韓政府過去在推出疫苗接種政策時，曾表示不會勸導實歲未滿30歲者接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗，對此南韓民眾常將周歲、實歲混淆，沒有一套標準平息混亂；而南韓政府過去限定「周歲60歲以上」者才能在臨時篩檢所接受PCR篩檢，也導致民眾產生混淆。

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