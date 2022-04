紐約時報廣場驚傳「巨大爆炸聲」　近百人拔腿狂奔影片曝光

記者張寧倢/編譯

美國紐約時報廣場(Times Square)附近10日傍晚突然傳出巨大爆炸聲響,下水道的人孔蓋還起火燃燒。網路上流傳的現場畫面可見,當時街道兩旁約有近百名行人,許多正在逛街購物的遊客聽見「清楚的」爆炸聲後,全嚇得拔腿狂奔,還有人邊跑邊發出驚駭尖叫。

▲紐約時報廣場驚傳巨大爆炸聲,遊客拔腿狂奔逃命。(圖/翻攝自推特,下同)

根據福斯新聞報導,曼哈頓中城周日(10日)傳出「巨大爆炸聲響」,引發遊客一陣驚慌。據紐約消防局表示,傍晚6時45分左右,時報廣場周邊第七大道與第八大道間有3個下水道的人孔蓋起火,消防人員發現爆炸地點附近的一氧化碳濃度升高,正在進行排氣作業,所幸目前未有人員傷亡報告。

由於事發地點無論何時都擠滿了外地遊客,現場畫面也被拍下並上傳到網路社交媒體。畫面顯示,爆炸聲嚇壞現場民眾,許多人提著購物袋就開始在街上拔腿狂奔。網友Brad Ball受訪稱,當時他正站在時報廣場中心,卻突然發生「巨大的爆炸」,雖然聽起來距離並不是特別近,但他可以肯定那巨響確實是爆炸。

當局報告顯示,紐約市從2020年到2021年下水道火災增加了超過1倍,光在去年就多達6104起。據報導,下水道火災通常發生在地下氣體過度累積,加上電氣短路而起火,並在人孔蓋等阻力最小的地方發生爆炸。

