澤倫斯基：我不想當戰爭英雄「想多活幾年」　但準備好為國捐軀

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭至今已超過6周。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）受訪時坦言，他愛他的家人，也想要多活幾年，不想把自己塑造成戰爭英雄，「但在逃跑或與國人同在之間做選擇，我當然已經準備好為國家捐軀」。

澤倫斯基帶頭領導烏克蘭人對抗俄軍的形象深植人心，更透過視訊或預錄影片在多國議會、第64屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮發表演說。上周，他接受美國媒體哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」專訪，也說明正當俄軍2月24日入侵烏克蘭時，沒有選擇撤出烏克蘭的原因。

▲澤倫斯基先前到基輔周邊城鎮布查視察，認定俄軍行為就是種族屠殺。（圖／路透）

「我可能不是最強壯的戰士，但我不願意背叛任何人」，澤倫斯基說，他當時向妻子、孩子解釋，因為他是烏克蘭總統，必須留下來堅守崗位，這是拯救烏克蘭的重大決定，也獲得家人們的全力支持。但他也指出，他並不想把自己塑造成戰爭英雄的形象，「我愛我的家人，也想多活幾年，但在逃跑和與國人同在這兩者之間做選擇，我當然已經準備好為我的國家獻出生命」。

俄羅斯入侵計畫假設基輔政府會在3天內垮台，但這項假設的前提在於澤倫斯基撤出烏克蘭逃跑。澤倫斯基表示，他願意與俄羅斯總統普丁會面，針對終結戰爭進行談判，但並不準備放棄國家任何一部分領土。與此同時，澤倫斯基也強調各國必須向烏克蘭提供武器，如今的烏克蘭人是在捍衛生存權，「我從來沒想過這項權利要付出如此大的代價」。

談及基輔郊外布查鎮大量平民遭殺害的事件，澤倫斯基感到相當憤怒，且無法理解為何世上還有下達此種命令及執行命令的人，這當中每個人都有罪，深信普丁也是其中之一。