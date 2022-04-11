中國運20載飛彈「紅旗22」降塞爾維亞　《戰爭地帶》：凸顯野心

▲中國重型軍用運輸機運20機隊近日降落在塞爾維亞，運載飛彈系統紅旗22型。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國人民解放軍不斷擴張影響力，其觸角甚至伸進歐洲，備受北約（NATO）成員國高度警戒。近日，中國最新的重型軍用運輸機運20（Y-20）秘密運載最新一代的地對空中程防空飛彈系統「紅旗22型」（HQ-22），降落在歐洲國家塞爾維亞的民用機場貝爾格勒（Belgrad）。軍事分析雜誌評論，此趟行程充分展現了解放軍的滿滿野心。

根據《美聯社》，媒體與軍事專家於當地時間10日指出，中國解放軍6架空軍運20運輸機飛行數千公里，途中行經土耳其、保加利亞等至少2個北約成員國，最後降落在塞爾維亞貝爾格勒機場，同時載送新一代地對空中程防空飛彈系統「紅旗22型」（HQ-22）給塞爾維亞軍方，使塞國成為歐洲第一個使用中國導彈系統的國家。

線上軍事雜誌《戰爭地帶》（The Warzone）引述專家說法，表示中國解放軍此次飛行至少經過土耳其、保加利亞等2個北約成員國的上空，並在歐洲國家塞爾維亞交付飛彈系統，被視為是中國日益增長的全球影響力之展現，其往後的野心與企圖更值得關切，「運20的出現著實令人感到驚訝，因為他們是集體飛行，而非一系列單機飛行。」

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）曾於2019年確定與中國達成協議，完成導彈「紅旗22型」的交付。武契奇早前曾經抱怨，由於俄羅斯入侵烏克蘭造成歐洲局勢緊張，因此塞爾維亞的鄰國（多數皆為北約成員國）拒絕讓運20飛越自家領土。武契奇表示，他將於12、13日展示塞爾維亞軍方「最新的驕傲」。

分析指出，此行對北京當局而言格外具有深層的戰略意義，因為從中國首都北京直飛塞爾維亞的航程約為7400公里、若從中國新疆首府烏魯木齊市直飛塞爾維亞則為5800公里，至於運20的最大航程則號稱7800公里；而早前南太平洋島國東加的海底火山爆發後，運20就已經遠赴東加執行任務，將各種救難物資運往東加。

雖然此次的6架中國運20機隊並非選擇直飛降落塞爾維亞，而是先降落土耳其伊斯坦堡機場，修整後再從保加利亞領空通過並降落塞爾維亞，但早年中國解放軍的軍演勢力範圍幾乎是中國沿岸、周邊國家，其觸角幾乎無法伸進歐洲；不過經過此次運載飛彈系統降落塞爾維亞，可以證實解放軍戰略空運能力確實有所提升。

另外，美國官員們曾經於2020年警告塞爾維亞當局，不要向中國購買紅旗22型飛彈系統，「若塞爾維亞真的想尋求加入歐盟、或其他西方國家的聯盟，應追求國內軍事系統與裝備符合西方國家的標準。」