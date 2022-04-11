花蓮「奧斯卡傳播鏈」延燒！2國小傳學生確診　宣布緊急停課

▲花蓮明義國小今宣布預防性停課。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮昨(10日)新增13例本土個案，花蓮女中原有1生確診，感染源不明，因此該班宣布停課，怎料深夜時花蓮女中再傳1人確診，因此緊急宣布全校停課至25日；此外，東華附小、明義國小今也公告全校預防性停課，疫情是否又出現變數，還有待花蓮縣府今下午記者會說明。

花蓮女中10日發布公告，內容提到，校內目前有一名學生(27306)確診，該班級即日起停課10天，改採線上教學，班級任課老師採居家隔離或PCR陰性後才能返校上課，校方也在當日完成清消，師生週一（11日）即可正常到校。不料疫調後發現，該生2日就已出現喉嚨痛症狀，但不以為意仍返校上課，經進一步篩檢後，深夜又再傳出1人確診，為抑制疫情擴散，因此花蓮女中緊急宣布全校停課，預計25日復課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，東華附小、明義國小今也宣布預防性停課一天，初步了解，2校均傳出有學生確診，初判應是奧斯卡餐酒館傳播鏈衍生，因此全校停課一天進行清消，而確診班級則預計停課10天，目前縣府已緊急匡列接觸者，若疫情再擴散，不排除全校停課。詳細疫況，還有待縣府下午防疫記者會進一步說明。