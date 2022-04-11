普丁前顧問：西方停止進口俄油氣　俄烏戰爭2個月內會結束

▲俄羅斯總統普丁前經濟顧問認為，西方若完全不買俄國油氣，將對俄羅斯經濟造成一定打擊。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁的前首席經濟顧問伊拉里奧諾夫（Andrei Illarionov）接受BBC訪問時表示，如果西方國家完全停止購買俄國的石油與天然氣，莫斯科將在1、2個月之內停止在烏克蘭的軍事行動。

根據美媒Insider報導，曾在2000年至2005年擔任普丁幕僚的伊拉里奧諾夫表示，俄羅斯能源出口帶來持續穩定的資金收入可能讓普丁感到放心，讓他繼續這場戰爭，而如果西方國家對俄羅斯的油氣出口「真正實施禁運」，那麼在1、2個月之內，俄軍可能會停止在烏克蘭的行動，「這是西方還沒動用的相當有效的手段之一」。

伊拉里奧諾夫預計，基於強大的出口實力，尤其是能源出口，俄羅斯將不會遭受完全的經濟破壞，「每2.5天，就有10億歐元進入普丁的口袋。這對他維持體制運作，繼續為戰爭提供資金非常有利。」他表示，一旦出口的貨幣金流被阻斷，普丁將不得不考慮停戰，因為屆時他不會有太多資源支援進一步的侵略。

報導稱，出口收入占俄羅斯經濟的4分之1以上，是石油、天然氣、貴金屬與糧食的「重量級出口國」。國際能源署估計，歐洲天然氣進口有45％來自俄羅斯，而歐盟則稱其大部分石油都是由俄羅斯進口的。

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