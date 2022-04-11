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深夜限定！夜貓族最愛「5大外送零嘴」曝　「這用品」比保險套夯

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲外送平台公開夜貓族最愛「5大零食」。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

半夜肚子餓就是要靠外送！看準近來深夜到凌晨下單比例較去年同期狂飆6成，就有外送平台擴大24小時外送服務，特意打造「夜貓專區」，並曝光深夜時段5大熱賣零嘴，包括像是茶葉蛋、科學麵、布丁通通上榜，非食品類則以衛生紙、免洗褲最夯，尤其免洗褲下單量更是超越保險套，令人十分意外。

Uber Eats蒐集各大零售通路數據後公布夜貓最愛「5大零嘴排行」，冠軍由「茶葉蛋」奪下，再來依序是北海鱈魚香絲、統一大布丁、科學麵及可口可樂，5大零食上桌簡直罪惡爆表，再看場球賽、追個劇肯定沒問題，而非食品類的熱門商品排行為衛生紙、免洗褲、75%酒精液、衛生套、牙刷，可以觀察到個人衛生清潔用品最受歡迎，其中，最令人意外的是免洗褲下單量超越保險套，坐上第2名寶座。

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▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats於APP推出「夜貓專區」。

而看準深夜時段外送需求較去年同期成長6成多，Uber Eats也宣布擴大24小時外送服務，攜手全聯、家樂福、7-11、小北百貨及優市在APP上推出「夜貓專區」，網羅深夜時段熱賣商品，方便夜貓族一鍵下訂。即日起至5月4日凡為優饗方案及雙享方案之會員，輸入「很會買生鮮」序號，使用於指定生鮮雜貨商家單筆消費金額滿350元還可打72折，限使用1次，最高折抵100元，數量有限、送完為止。

▲▼foodpanda公布2021年度美食排行。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公布2021年度美食排行。

另一外送平台「foodpanda」則在日前公布2021年度外送美食排行，前3名分別是奶茶、甜不辣、鍋貼，尤其今年全台外送下單的奶茶量加起來可是超過千座台北101 ，擠下去年冠軍甜不辣及第3名的鍋貼，首度成為年度熱門餐飲第1名，而進一步觀察全台各縣市熱門餐點，有將近半數縣市的熱門餐飲冠軍都是奶茶，成為全台不分南北的最愛年度餐飲榜首。

除了年度餐點多以台灣傳統小吃為主外，台人最愛「餐點類型」也以台式小吃、速食以及手搖飲料稱霸年度排行，再加上歷經數月的宅家工作，外送訂單也發現健康餐店家今年訂單量較前1年有翻倍以上成長，可以觀察出消費者更注重自身健康，轉向選擇減油、少鹽的飲食習慣。

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