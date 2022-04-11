好市多「買1神物」她作嘔...有壞掉牡蠣味　網反讚功效：醫也推薦

▲網友覺得這款牙膏有牡蠣味。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人在挑選牙膏時，除了會特別要求功效，也很在意味道，就有一名女網友發文表示，她日前買了主打保護牙齦的「牙周適」牙膏，但才用不到3秒就不禁作嘔，她實在無法接受那個味道。貼文引發熱議，不過大票網友則是狂讚，「我超愛用的耶！我都趁著特價買個4、5排回家」、「我都買這個，我覺得好用」。

女網友在臉書公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼文，好奇有沒有人也用過這款牙膏？從她貼出的照片可見，她購入的是「牙周適」的牙膏，當時銷售人員狂推該牙膏有保護牙齦、防止牙齦出血的功效，因此她才會二話不說就購入。

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原PO買回家之後，和媽媽本是滿心期待的使用，怎料才刷不到3秒，兩人就不禁作嘔，因為牙膏的味道太像壞掉的牡蠣，讓她當場嚇壞。

▲網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後，底下有網友也回應，「味道真的不好，我常刷到反胃」、「有一次刷到真的吐出來，然後就丟掉了」、「非常鹹，用一次後就躺在櫃子裡」。不過也有不少網友幫這款牙膏的味道平反，「第一條會不習慣，後來就好了，我個人覺得不錯」、「好用，味道鹹鹹的，回購很多次了」、「哪有啊！根本亂說，味道OK」、「這真的好用，味道分很多種，只能試看哪個味道你能接受」、「這個鹹到爆炸，但會上癮」、「我超喜歡這味道耶」。

其中，更有大票網友狂讚該牙膏的功效，「牙醫私底下都說只有牙周適這牌子對牙齦萎縮真的有改善效果，自己跟家人實測也確實如此」、「這是好東西，除了保健外，牙齦不舒服的時候也可以塗抹一些在牙齦上，用指腹輕輕按摩，可舒緩不適」、「這款是牙醫推薦我使用的，預防出血及改善敏感牙齦真的很有效」。

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