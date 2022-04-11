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法國大選首輪馬克宏領頭　得票贏極右派雷朋5%

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與總統參選人、極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏與極右派領袖雷朋是熱門人選。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電

法國總統大選首輪投票10日登場，根據兩大民調公司晚間11時公布的資訊，現任總統馬克宏以5%得票差距贏過排名第二的極右派領袖雷朋，兩人將於24日第二輪投票再次對決。

法國總統大選10日舉行首輪投票，根據Ipsos和Ifop兩大民調公司分別於晚間11時掌握到的預測，任期將屆滿的總統馬克宏（Emmanuel Macron）以27.6%及28.3%得票率領先，高於2017年大選首輪的24.01%。

極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen）則以23%及23.3%得票率排名第二。如各界預期，上一屆總統大選馬克宏與雷朋的雙人對決將再度上演。

今天一掃日前的低溫、強風與降雪，許多選民趁著天氣大好，攜家帶眷一同出門履行民主權利與職責。

巴德爾（Badre）偕同妻子帶著孩子一起來投票，他告訴中央社，這是為了讓孩子知道如何投票，並了解不同候選人的政見，全家可以一起討論民主以及法國的未來。

被問及最關切的議題，巴德爾表示是「經濟，國內外經濟，還有生態，這個國家和世界的未來是留給孩子的，希望法國能朝這個方向努力」。此外，他覺得國際經濟與國際關係也非常重要，包括「和亞洲，例如台灣或中國」的關係。

圖書管理員桑德林（Sandrine）說她關注很多議題，包括退休制度、社會議題，還有因COVID-19疫情而備受衝擊的醫療體制。

退休的皮耶（Pierre）則幽默向中央社表示，他很希望能有其他候選人，「但現在我們被迫只能選擇比較不糟糕的」。而他最在意的議題則包括退休制度和公衛，也就是醫院，「當然還有對俄烏戰爭的回應」。

俄烏戰爭確實是影響選民決策的焦點。桑德林認為，在選舉時發生戰爭真的很糟糕，因為這會讓選舉因烏克蘭而被轉移焦點，之前疫情也是。當然烏克蘭是很重要的議題，也很令人擔憂。

巴德爾則告訴記者，「我們在敘利亞戰爭時就很關注這樣的議題…烏克蘭更近，影響也更大，讓民眾更關注國內外經濟，因為發現我們仍然依賴外國（能源）」。

皮耶也認為俄烏戰爭為歐盟帶來很大影響：「（俄國總統）蒲亭攻打烏克蘭，使得歐洲被迫重新定義自己，我們必須以歐盟整體的身分共同回應。」

談到法國的低投票率，桑德林認為，身為公民，投票很重要，「因為有些國家連投票權利都沒有」。她認為，「參與投票就是表達對某位候選人的支持，也是為了表達高興或不滿。如果不投票，之後就不要抱怨」。

晚間8時的投票結果預測一公布，雷朋在謝票演說中歡迎「所有沒有投給馬克宏者加入陣營」。極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）也立即呼籲票投雷朋。

右派共和人黨（LR）候選人波克瑞斯（Valérie Pécresse）、社會黨（PS）巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）、生態黨賈多（Yannick Jadot）及共產黨（PCF）魯塞（Fabien Roussel）則紛紛呼籲第二輪票投給馬克宏，以阻斷極右派掌權，馬克宏隨後對此表示感謝。

關鍵第三勢力的激進左派不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）則獲得21%左右選票，以些微之差敗給雷朋。

他在謝票時說，自己「對於完成的工作感到驕傲」。他並未呼籲支持者在第二輪投給哪位候選人，但表明「不應有任何一張票投給雷朋女士」。

根據Ipsos晚間11時的數據，今天投票率為74%。比2017年大選首輪投票同一時間減少3.8百分點，但仍高於2002年的71.6%最低投票率。

各界分析指出，許多梅蘭雄等左派支持者表示第二輪將棄票，加上極右翼澤穆爾等人的全力動員，24日大選結果仍難以預測。


 

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法國總統大選馬克宏Emmanuel MacronMarine Le Pen

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