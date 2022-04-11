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法國總統大選首輪預測：馬克宏與雷朋進入決選

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與總統參選人、極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏與勁敵總統參選人、極右派領袖雷朋將再次對決。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電

法國總統大選今天舉行首輪投票，當地晚間8時公布的預測結果顯示，現任總統馬克宏與極右派領袖雷朋領先，2017年兩人第二輪對決也將再次上演。

法國第五共和第12屆總統大選今天舉行第一輪投票，根據民調公司Ifop-Fiducial法國晚上8時整透過費加洛報（Le Figaro）公布的民調預測，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）獲得28.6%得票率，極右派國民聯盟（RN）雷朋（Marine Le Pen）則獲得24.4%的票數。

世界報（Le Monde）晚間8時公布Ipsos-Sopra Steria所做的民調結果也相近，預測馬克宏拿下28.1%得票率，對上雷朋的23.3%。

如各界先前預測，兩人即將進入24日舉行的第二輪投票，重演2017年的兩人對決戲碼。

先前民調排名第三的激進左派梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）則以20.2%的得票率再次叩關失敗，無緣第二輪。

各地投票所可自行決定開放投票至晚上7時或8時。因此根據法國法規，法國媒體不得在晚間8時前公布任何出口民調，以避免操縱或影響民意。

根據法國內政部法國時間下午5時公布的數據，本屆大選首輪投票率為65%，比2017年大選首輪投票同一時間減少4.4百分比，但仍高於2002年的58.45%最低投票率。

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