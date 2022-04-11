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澤倫斯基稱「俄鎖定全歐」　烏克蘭準備在烏東大戰一回

▲▼俄羅斯入侵，殺害許多烏克蘭平民。（圖／路透）

▲俄羅斯入侵，許多烏克蘭平民遭殺害。（圖／路透，下同）

中央社

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯藉其侵略行徑鎖定整個歐洲，阻止俄國侵略烏克蘭對於所有民主政體的安全至關重要。澤倫斯基的顧問表示，基輔當局已準備好在烏東與俄軍「大戰一場」，當地數以千計民眾憂心俄軍即將發動攻勢，連忙逃亡避難。

●澤倫斯基：阻俄侵烏攸關所有民主政體安全

美聯社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在當地時間昨夜對烏克蘭人民的演說中說，俄國的侵略「意圖不僅限於烏克蘭」，「整個歐洲都是俄國的目標」。

他說：「這就是為何所有民主政體、歐洲所有勢力支持烏克蘭對和平的渴望，不僅僅是種道德義務。事實上，這是所有文明國家的防禦戰略。」

數名歐洲領袖致力展現與烏克蘭團結一致，澤倫斯基感謝英國和奧地利領導人9日造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv）並承諾進一步伸援。

他也為一項全球募資活動感謝歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席和加拿大總理。這項活動為逃離家園的烏克蘭民眾募得超過100億歐元（新台幣約3144億元）。

澤倫斯基再度呼籲完全禁止進口俄羅斯石油與天然氣，形容油氣是俄國「自信和免受懲罰」的源頭。

澤倫斯基昨在推特表示，他透過電話與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）討論額外制裁俄國的可能性，以及提供烏克蘭新的國防與財務支持。

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）8日蒐集到的衛星影像顯示，一支13公里長的俄軍車隊穿越烏克蘭大布爾盧克鎮（Velykyi Burluk），向南進逼頓巴斯地區。

西方軍事分析家說，烏克蘭東部一塊弧形領土─從北端的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）到南端的刻松（Kherson）─遭到俄方控制。但根據西方評估，烏軍反擊威脅到俄國對刻松的掌控，且烏克蘭部隊持續擊退俄軍在頓巴斯其他地方的攻勢。

▲▼俄羅斯入侵，殺害許多烏克蘭平民。（圖／路透）

●俄轉移作戰重心 烏克蘭：準備在東部大戰一場

法新社報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）表示，烏克蘭必須先在東部頓巴斯（Donbas）地區擊退俄軍，總統澤倫斯基才會與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）見面。

國際傳真社（Interfax）引述波多利雅科在國營電視台的談話表示，「烏克蘭準備好大戰一場。烏克蘭非贏不可，包括頓巴斯的戰役。唯有這樣，烏克蘭才會擁有更強而有力的談判立場」。

「接下來兩位總統才會見面，這也許會費時2至3週。」

烏東的克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站前一天遭飛彈攻擊，造成52死109傷之後，恢復疏散行動。莫斯科否認發動這項攻擊。

俄羅斯入侵烏克蘭迄今6週，在無法如原先計畫迅速拿下基輔後，已將作戰重心轉往烏東和烏南。

俄國部隊在烏東以及烏南重新集結整隊之際，當地官員急呼居民儘早撤離。

東部城市利西昌斯克（Lysychansk）市長賽卡（Oleksandr Zaika）表示，俄軍持續砲轟下，居民應儘快撤離，「市內情況已經非常窘迫，敵方砲彈已經飛過來了」，儘管市內有人道援助物資，「這並不代表敵方砲彈來襲時能保住你們的命」。

而烏國確實遭遇更多砲擊，頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram發文表示，布格列達爾市（Vugledar）和新米哈伊洛夫卡鎮（Novo Mikhaylovka）有5人喪命。

烏克蘭官員說，在首都基輔附近一個重獲自由的村莊布佐瓦（Buzova）9日又發現有數十名烏克蘭平民陳屍溝渠，這個村莊過去數週被俄羅斯軍隊占領。

烏克蘭首都基輔郊外公路上加油站的檢修孔內發現至少兩具屍體，死者似乎穿著平民衣著。一名女子表示認出死者身分，崩潰哭喊是她的兒子。

烏克蘭中部第聶伯羅市（Dnipro）一名官員表示，市內機場在俄羅斯軍方最新一輪砲擊中全毀，城市也遭遇更加猛烈的攻擊。

英國軍事情報單位表示，由於入侵烏克蘭後兵力損失不斷升高，俄羅斯軍方正尋求召回2012年以來退役的官兵，以增加武裝部隊員額。

英國國防部在推特上的一份定期公告稱，俄軍為提高戰力，還包括嘗試從摩爾多瓦（Moldova）親俄派分離勢力所控制、未被承認的聶斯特河沿岸地區（Transnistria）招募新兵。

▲▼俄羅斯入侵，殺害許多烏克蘭平民。（圖／路透）

●德國軍火商提供大量自走砲 支援烏克蘭抗俄

德國政府消息人士透露，烏克蘭已收到德國軍火商克勞斯瑪斐魏格曼公司（Krauss-Maffei Wegmann）給予自走榴彈砲的提議，數量相當可觀。

德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）昨天引述基輔政府不具名消息人士披露，克勞斯瑪斐魏格曼公司提議給予烏克蘭100輛自走榴彈砲。

德國消息人士對路透社表示確有此項提議。

週日世界報指出，克勞斯瑪斐魏格曼公司目前沒有準備好送出去的武器，因此向德國軍方建議先提供100輛自走榴彈砲給基輔，等公司準備好後，會再把新武器交給德國軍方，可能是從2024下半年起。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，德國一反長期以來不送武器到衝突區的政策，表示將供應史特瑞拉飛彈（Strela）等武器給烏克蘭。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日說，重要的是，德國只會供應烏克蘭軍方知道怎麼使用的武器，像是前共產東德軍隊留下來的老舊裝備。

烏克蘭鄰國斯洛伐克的國防部長納德（Jaroslav Nad）則說，斯洛伐克可以把自家若干祖扎納（Zuzana）自走榴彈砲賣給烏克蘭。

納德說：「我能證實我們正在討論（這項出售案）。」

祖扎納2（Zuzana 2）榴彈砲是舊款式的現代化版本，使用的是155公厘榴砲，有效射程為40公里至50公里以上，端視彈藥形式而定。

●強生造訪基輔晤澤倫斯基 展現對烏克蘭堅定支持

英國首相強生9日突然抵烏克蘭首都基輔（Kyiv）訪問，並與澤倫斯基會談，展現對烏克蘭的堅定支持。

法新社報導，強生（Boris Johnson）形容烏克蘭正竭力對抗俄羅斯的野蠻侵略。

繼一週前在俄羅斯部隊撤離後的基輔周邊城鎮發現大量平民屍體後，強生是本週末造訪基輔的最新一位歐洲領袖。強生在推特發文表示，「我在基輔會晤我的友人澤倫斯基總統，展現我們對烏克蘭人民的堅定支持。我們正著手擬定新的金融和軍事援助方案，這是我們全力協助他的國家奮力對抗俄羅斯野蠻侵略的明證。」

澤倫斯基張貼他歡迎強生造訪基輔的照片。澤倫斯基在Telegram表示，「強生是反對俄羅斯侵略的最有原則人士之一，一位祭出制裁施壓俄羅斯及提供烏克蘭防衛支援的領袖。」

倫敦當局未事先宣布強生訪問基輔行程。強生並在此行宣布，英國將會運送價值1億英鎊（1.3億美元）高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊，這項援助方案包括星光防空飛彈（Starstreak）、800枚反戰車飛彈以及其他精準武器彈藥。此外，英國還將提供烏克蘭120部裝甲車輛以及新反艦飛彈系統。

澤倫斯基則呼籲西方國家追隨英國腳步，提供烏克蘭軍事援助並加強對俄羅斯施加制裁。澤倫斯基說：「其他西方民主國家應該追隨英國的榜樣。」

●美對烏克蘭戰爭採平衡作法 俄軍暴行令情況複雜化

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國採取向基輔提供大量軍援，不過避免刺激莫斯科做出危險反應的平衡作法，但因俄軍被控凌虐和暴行的案例越來越多，這麼做已變得更加困難。

自俄羅斯2月24日入侵以來，美國提供烏克蘭大批輕武器，好比已成為烏克蘭抵抗象徵的肩射式標槍（Javelin）反戰車飛彈。

但美國也拒絕提供作戰飛機之類的重型武器，以免衝突升級並增加與俄羅斯發生核武對抗的風險。美國總統拜登（Joe Biden）將這樣的前景比擬為「第三次世界大戰」。

美國官員也為提供有限種類的武器辯護，稱烏克蘭人沒受過訓練，不會使用許多美國科技，並呼籲前蘇聯集團國家向烏克蘭運送他們較熟悉的俄製武器。

不過，隨著受挫俄軍犯下令人髮指戰爭罪行的報導浮上檯面，五角大廈受到越來越大壓力，共和、民主兩黨國會議員要求採取更多行動，協助基輔擊退侵略者。

頗具影響力的民主黨聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）在一場五角大廈高級官員出席的聽證會上說：「在我看來，我們的戰略似乎有點思覺失調（schizophrenic），我們希望烏克蘭人打敗俄羅斯，但又擔心將蒲亭（Putin）推向戰敗，可能引發情勢升級。」

共和黨籍參議員克芮麥（Kevin Cramer）質疑五角大廈為何不支持波蘭提供米格29（MiG-29）戰鬥機給基輔的提議，他問道：「你可有任何證據能夠證明蒲亭曾擔心他屠殺婦女和兒童等平民百姓，會造成情勢升級？」

如果北大西洋公約組織（NATO）強制關閉烏克蘭領空，將增加與俄羅斯軍機直接對抗的風險。除此之外，五角大廈的選擇很有限。

美國的重型武器與烏克蘭軍隊所使用的無法相容，而訓練烏軍使用這些美製武器，會讓他們離開戰場數週之久，而莫斯科目前正計畫對烏國東南部的頓巴斯（Donbas）地區進行大規模攻擊。

五角大廈官員說，以美國艾布蘭戰車（Abrams）為例，因渦輪引擎消耗大量燃料，需要龐大的後勤支援，而雷射導引目標標定系統則需要密集的人員訓練。

同樣，參議員布魯門塔提及美軍暱稱為「疣豬」（Warthog）的A-10戰機，也許可作為美國對烏克蘭軍援的重要補充。A-10以可靠和耐用聞名，但飛行員需要數週訓練，飛機則需要一個完整的後勤鏈（logistical chain）來維護。

為回應各方批評，白宮公布了迄今提供給烏克蘭軍事物資的詳盡清單。

其中包括：1400套刺針（Stinger）防空飛彈系統、5000枚標槍反戰車飛彈、7000件其他各式反戰車武器、數百架彈簧刀（Switchblade）無人機、7000支突擊步槍、5000萬發各式彈藥、4萬5000套防彈衣和頭盔、雷射導引火箭、美洲獅（Puma）無人機、反火砲和反無人機雷達、輕型裝甲車、安全通訊系統和反地雷系統。

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