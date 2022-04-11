屏東單日確診「全台第4」　縣民洗版潘孟安FB：活動還辦下去？

▲潘孟安請鄉親務必接種3劑疫苗，防疫優先，生活如常。（圖／翻攝自潘孟安臉書）



網搜小組／董美琪報導

屏東縣10日新增31例確診，全台排名第4，其中9利是九如鄉「天上人間」小吃部傳出來，由於屏東縣近日舉行大型活動，部分網友紛紛到縣長潘孟安臉書抗議，有人怒嗆「縣民請自求多福、縣長一直辦大型活動、幾天後屏東很快就會衝全國第一。我屏東、我驕傲。」對此，縣長潘孟安強調防疫優先，但生活還是要如常，只要防疫做好，經濟活動應該要照常。

屏東連續2天爆出娛樂場所確診個案，確診累計破百例。其中，「天上人間」小吃部群聚擴大，傳播鏈為一名高雄確診男客到店消費後，引發感染風波。而小琉球一位民宿老闆（案27387）5日也到「天上人間」消費染疫，直到9日至小琉球快篩站採檢陽性，轉往本島治療，縣府擔憂恐引爆另一波小琉球群聚，已緊急匡列84名接觸者隔離。

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由於屏東10日確診數一口氣躍上全台第4位，縣內進行許多活動，引發縣民議論紛紛。有些網友到潘孟安臉書留言嗆「音樂祭結束約3-5天會再有一波，口罩戴好戴滿吧」、「看看這次音樂祭之後疫情會如何變化」、「可以跟萬華阿公店比的店」、「希望別再有甚麼活動了，雖然參不參加都是自己決定，但，活動辦下去，要沒有人聚集也很難」。

▲屏東單日確診「全台第4」，縣民洗版潘孟安臉書。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）



也有網友建議「縣政府的疫情指揮中心是不是該開個會了」、「沒事別亂晃」、「中央政策跟配套用在醫療資源不足的屏東，醫護會相當吃力」。

對此，潘孟安10日一早主持屏東第一鮪拍賣後，受訪強調：「防疫最優先，但生活還是要如常。」臉書上也PO出在屏東體育館舉行的「全國羽球團體錦標賽」，強調這是球后戴資穎在東奧後的首場國內賽事，一定不能錯過！但所有人員入場前要繳交檢測證明或是健康聲明書，更要配合實名制、佩戴口罩、量測體溫並全面禁止飲食，讓選手安心競賽。