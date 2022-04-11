開車突變「紅線」遭開單！桃園女看輪胎下「白線」傻眼　掀網論戰

▲原PO停車的地方本來是白線。（圖／翻攝爆怨公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名女網友近日將車停放在白線，沒想到回來時竟變成紅線，還因此吃了一張罰單，且車子的輪胎、板金都被噴到紅色的油漆，讓她難過地PO網求救。對此，網友也分兩邊論戰，有人認為原PO應該去申訴，也有人認為女子不該將車停在工地旁，且壓在白線上本就會被開單。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」以「想抱怨政府搶錢」為題發文；她表示，停車時明明是白線，但開車時突然變成紅線，「沒有任何公告要施工、沒有打電話通知移車，就這樣變成違停，被開了一張違規停車單⋯這樣真的是合理的嗎？」

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原PO哭訴，車子的輪胎和鈑金都被染到紅漆，「是不是可以要求賠償呢？」根據原PO附上的照片，該車停在一處工地旁，車輪壓住的地面確實為白線，但旁邊的白線都被塗上紅漆。

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆怨公社）



網友看完紛紛留言，「沒事沒事接觸面還是白色」、「你是類違規，ok的」、「這樣也能畫紅線的，服了」、「車輪下白線就是最好證據」、「妳算好的，我是畫完後被拖走，後來取車完也懶得申訴了」、「輪胎下還是白的。太搞笑了吧劃線的單位」。

也有人說，「先不說白線幾公分，你直接壓線上，笑死」、「現場一定有公告，不會馬上畫馬上罰」、「妳是停了一個月嗎？平常有在開的話，怎麼可能不知道要劃線」、「妳是不是停很久？前後都沒車就只有你一台？不覺得怪嗎，還是妳只有假日才開車、「這不是紅線也會被開單吧XD」、「話說為什麼你敢把車子停在工地旁邊呢？誰給的勇氣」。

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