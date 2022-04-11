美式賣場熱銷神物衣物芳香豆祭優惠　每組折160網讚：先來買怕限購！

▲這次賣場也看準蘭諾的「芳香魅力」，於4/11～4/21限時11天再祭單件折扣160特價639的超甜價格。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

貨量齊全、商品多樣性高，主打大分量因此價格更漂亮的美式賣場，一直都是消費者添購生活用品的必訪之地，每每出現熱銷商品特價，就會引發搶購潮，甚至上架不到幾天就開始限購，開賣未滿一週就缺貨的狀況更是常見，消費者對美式賣場優惠品項更是盯得緊，像去年底美式賣場內「蘭諾衣物芳香豆」特價時，就創下2日限購、4日缺貨的驚人紀錄，這次賣場也看準蘭諾的「芳香魅力」，於4/11～4/21限時11天再祭單件折扣160特價639的超甜價格，強調備貨量更充足，第一天特價就看見民眾手刀前來搬貨。

▲第一天特價就看見民眾手刀前來搬貨。

想在忙碌的生活、工作中讓自己擁有好心情，應付每天的挑戰，幸福感香氛不能少，想讓身上自然而然散發出淡淡的香氣味，那就從衣服下手！女神HEBE田馥甄代言的「蘭諾衣物芳香豆」只要在洗衣服加洗衣機的同時撒入洗衣機，就能讓衣服充滿幸福香氣，主打「衣物洗後持香12週(註)」，換季前洗好收起來的衣服到下一季拿出來還是香的，也不怕有霉味。

▲愛用者更在社團中熱烈分享對蘭諾的喜愛。（圖／擷取自好市多消費經驗老實說社團）

愛用者更分享「味道很舒服」、「這個很好用～衣櫥也會有淡淡香味」、「是真的香到隔年，我現在拿冬天棉被出來蓋還是香香的」、「這真的味道持續很久，超好用，本來我爸洗衣服很排斥用，現在是每次洗衣每次都要加」。

▲▼本日開賣現場，更驚見男性也加入搶購人潮，原來是另一半超愛「蘭諾衣物芳香豆」，擔心會像上次一樣限購或缺貨，特價第一天馬上攜手衝來補好補滿。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同）

本日開賣現場，更驚見男性也加入搶購人潮，原來是另一半超愛「蘭諾衣物芳香豆」，擔心會像上次一樣限購或缺貨，特價第一天馬上攜手衝來補好補滿，合作無間裝了滿滿一車，環顧賣場一圈，幾乎每台推車裡都有它！搶購盛況更讓網友忍不住po文「今天剛好來逛街看到蘭諾芳香豆特價，結果幾乎每個人推車裡都有，一問之下才知道原來上次特價的時候超快就缺貨，所以我走著走著也忍不住拿了兩組放進購物車⋯⋯」，引來其他社員回覆「正確的決定！」、「我也是等等就要出門去買」、「女友超愛，家裡剛好缺貨中，馬上搬了三組討女友歡心」。

蘭諾衣物芳香豆特價時間自即日起到4/21，特價第一天，棧板上原本補貨補滿滿的商品一轉眼就被搬空不少，無論你是愛用者或是想嚐鮮，又或者是上次沒有跟上還在扼腕，這次別再錯過！趁貨量充足時揪親友來補貨一波，無法親自搬貨也不用擔心，好市多線上購物同步推出優惠價，只要動動手指，一鍵就可寄到家。https://lihi1.com/aVHu5

▲趁貨量充足時揪親友來補貨一波。

註:根據品牌表示，摩擦衣物，即可釋放留香因子;據P&G內部實驗室測試，衣櫃儲藏情況下，可以達到香味持久。