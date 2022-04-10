　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍叛變！倒戈烏克蘭組「自由俄羅斯」對抗普丁　反戰新軍服曝光

▲▼「自由俄羅斯」軍團的新軍服上，有著象徵著他們反對入侵烏克蘭的標識，而白色和藍色也是反戰抗議者愛用的顏色。（圖／翻攝自推特）

▲「自由俄羅斯」軍團的新軍服上，有著象徵著他們反對入侵烏克蘭的標識，而白色和藍色也是反戰抗議者愛用的顏色。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭後，在各地砲轟民宅，造成烏克蘭大量無辜平民死傷。俄軍的暴行除了引發國際譴責外，俄羅斯國內也爆發了抗議潮，民眾紛紛走上街頭示威，甚至也有被烏克蘭俘虜的俄軍士兵，最後決定變節，成立俄羅斯志願軍團「自由俄羅斯」（Freedom for Russia），與烏克蘭一同對抗俄國總統普丁。

據《都市日報》報導，3名俄羅斯人4月5日在基輔舉行記者會，譴責克里姆林宮欺騙俄軍、逼迫士兵們攻入烏克蘭進行所謂的「特別軍事行動」，並將相關行為稱為「毫無道義」、「令人憤怒」的暴行。隨後，他們決定組成「自由俄羅斯」軍團，協助烏克蘭對抗俄軍，以表達他們對祖國的不滿。

最近，「自由俄羅斯」軍團也公開展示了他們的新軍服。從網上畫面可見，「自由俄羅斯」的軍服上依舊印有俄羅斯的國旗，不過他們將最下方的紅色條紋換成了白色，象徵著他們反對入侵烏克蘭的信念，而白色和藍色也是反戰抗議者愛用的顏色。

該組織的一名男子表示，他被烏克蘭俘獲後決定轉變立場，因此他接下來將為烏克蘭而戰，同時還呼籲其他俄軍叛變，以對抗莫斯科政府的暴行，「在俄羅斯侵略烏克蘭的過程中，我目睹了無數平民被屠殺、屍體隨意被丟在亂葬坑，還有大量婦童被折磨和性侵，這些行為真的很殘忍，我們應該譴責他們」。

他指出，「我加入『自由俄羅斯』軍團，就是希望能為我們的後代做一些事，反抗無法無天的普丁政權，這樣人們以後就能自由地說話和呼吸，完全不用感到害怕。」報導稱，「自由俄羅斯」軍團是由烏克蘭政府所組建的軍隊，它有點類似於想對抗克宮的俄羅斯人組成的白俄部隊，不過暫時沒有證據顯示，「自由俄羅斯」軍團將被納入烏克蘭部隊。

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

►超美3D蕾絲內衣，3套才868元！

ET快訊
愛吃火鍋！17歲弟半夜突「核彈級腹痛」　醫照超音波傻了
小巨蛋里長下跪「Google被洗到剩1.2顆星」　網出征：張
快訊／曾俊欣一盤未失奪冠！　生涯第3座挑戰賽冠軍到手
18縣市223所學校停課！　「今增90學生確診」累計2020
快訊／王志群宣布「請辭雲豹總教練」　
梧桐妹女大十八變「穿短裙露長腿」　合照賈靜雯網看傻
白狼硬闖大甲媽管制區爆衝突「4人交保」！　2人移送少年法庭
郭台銘12歲女兒爆拍MV！姊妹合體超Q　畫面曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾親手送她坐5年牢！尹錫悅證實將拜會朴槿惠　能否化解仇恨成焦點

俄軍叛變！倒戈烏克蘭組「自由俄羅斯」對抗普丁　反戰新軍服曝光

英稱俄開始動員退伍軍人　衛星照曝13公里車隊！攜火砲前往頓巴斯

基輔郊區又見亂葬崗！　俄軍撤出後數十平民「陳屍水溝」

俄T-72B戰車被轟成碎片！「煙龍」狂衝炸出火球吞車　現場畫面曝光

烏東將面臨一場「硬仗」！　澤倫斯基要平民盡快撤離

南韓尹錫悅政府內閣逐漸明朗！　首提名8位部處長人選

澤倫斯基接受《美聯社》專訪　不會放棄和平談判

馬克宏連任告急！法國總統大選首輪投票開始　極右派雷朋聲勢旺

北京聚焦發展核武！從俄烏戰學到教訓　靠核武嚇阻美國介入台灣問題

武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼

飯飯從天而降輕K六角恐龍　愣3秒快狠準一咬...獵食空氣

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

金材昱Krystal接吻了！　心動才幾天...畫風突變枕頭戰

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

普渡三公降駕出巡整晚不眨眼　猛灌58度高粱！不給就鬧脾氣

在家用跑步機全程坐著跑？　偷懶啤酒肚大叔運動超愜意

桃園越獄犯偷單車飆129km　落網稱想參加「大甲媽遶境」

侯佩岑看大S：電影也寫不出那樣　安排碰面具俊曄...曝小S「姊夫只有她能叫」

台女友日本捐血讚護士超溫柔　見贈品是咖哩笑：台灣會送米

曾親手送她坐5年牢！尹錫悅證實將拜會朴槿惠　能否化解仇恨成焦點

俄軍叛變！倒戈烏克蘭組「自由俄羅斯」對抗普丁　反戰新軍服曝光

英稱俄開始動員退伍軍人　衛星照曝13公里車隊！攜火砲前往頓巴斯

基輔郊區又見亂葬崗！　俄軍撤出後數十平民「陳屍水溝」

俄T-72B戰車被轟成碎片！「煙龍」狂衝炸出火球吞車　現場畫面曝光

烏東將面臨一場「硬仗」！　澤倫斯基要平民盡快撤離

南韓尹錫悅政府內閣逐漸明朗！　首提名8位部處長人選

澤倫斯基接受《美聯社》專訪　不會放棄和平談判

馬克宏連任告急！法國總統大選首輪投票開始　極右派雷朋聲勢旺

北京聚焦發展核武！從俄烏戰學到教訓　靠核武嚇阻美國介入台灣問題

男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌

BTS兵役問題爭論多年！　HYBE首喊話國會「希望儘早下定論」

育辰教練指引不迷茫　羅暐捷等到生涯首轟

8歲童遭三秒膠噴眼！媽媽「一救援舉動」害慘他　醫嘆：只能剪掉

小巨蛋里長下跪「Google被洗到剩1.2顆星」　網出征：張惠妹沒有錯

台南新景點「南美春室」！在純白天空公園喝下午茶　玻璃屋頂超夢幻

快訊／曾俊欣莫夕亞站一盤未失奪冠！　生涯第3座挑戰賽冠軍到手

范冰冰拍戲「額頭驚見血紅傷痕」！　網湧入關心…美臉再掀討論

姑姑過世留300萬現金+1棟房　離婚爸媽「靈堂逼分錢」！21歲妹崩潰

愛吃火鍋！17歲弟半夜突「核彈級腹痛」　醫見5顆石頭漂浮傻眼了

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

她載交友軟體連約16男　大讚：省錢又飽

護理師值班16小時！回家見男友床上摟小三

禿頭男「戒洗髮精」改清水洗頭！6年後頭髮奇蹟長回

清潔婦勾搭普丁改變命運！金碧輝煌豪宅曝

尪陳屍公車站！妻抱屍痛哭下葬　4天後竟「自己回家」

萬元花瓶竟是乾隆收藏　爽賺600萬

豪宅遭俄軍佔領！烏克蘭富商怒把家炸了

街友車震人妻被毆變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機

「A片研究員」爽看100部　月薪達9.3萬

孩子們陳屍瓦礫堆下36天！　烏老母慟：孫子一直問

英國首相強生突襲訪問基輔　與澤倫斯基會談

玩偶藏炸藥！俄軍用泰迪熊炸彈誘殺小孩

蛇蠍人妻弒夫詐保！前2任男友竟也巧合慘死

毒販搞丟2.8億毒品　絕望反應全被拍

更多熱門

相關新聞

英：俄動員退伍軍人　13公里車隊衛星照曝光

英：俄動員退伍軍人　13公里車隊衛星照曝光

俄羅斯入侵烏克蘭已逾45天，英國軍方10日公布最新情報稱，俄羅斯武裝部隊為了因應兵力不斷折損的情況，正在動員退伍軍人以增加士兵人數。而美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）發布的衛星影像顯示，俄軍一列長達8英里（約12.8公里）的車隊正在向南前進，疑似將前往頓巴斯。

俄軍撤出後　基輔郊區數十平民陳屍水溝

俄軍撤出後　基輔郊區數十平民陳屍水溝

俄T-72B戰車被轟成碎片！現場畫面曝光

俄T-72B戰車被轟成碎片！現場畫面曝光

澤倫斯基：烏東將打「硬仗」平民盡快撤離

澤倫斯基：烏東將打「硬仗」平民盡快撤離

澤倫斯基受《美聯社》專訪　不放棄和談

澤倫斯基受《美聯社》專訪　不放棄和談

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯自由俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星在場」護白狼！網怒打臉

剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

眾量級家寧Andy「婚紗合照」曝光！緊靠勾手進場

本土增431例「分布18縣市」！

她載交友軟體連約16男　大讚：省錢又飽

大甲媽遶境驚見「金鐘主持人」扛轎還願！

本土+442！　有症狀快做1件事

重機女神900張色照瘋傳！去年才爆不雅片外流　

即／高雄工廠冰櫃不明冒煙　他一掀開驚見妻陳屍

「愛吃2類食物」長息肉拒切！她拖2年…醫：第三期了

護理師值班16小時！回家見男友床上摟小三

「媽祖婆生氣了」！白狼帶隊搶轎爆衝突

波多野結衣心碎認「在台灣很受打擊」！1件事傷到她

快訊／新北最新足跡　3家KTV、電影院、金山老街、新莊體育館

收到「居家隔離」通知即發生效力！

更多

最夯影音

更多
武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼

武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼
飯飯從天而降輕K六角恐龍　愣3秒快狠準一咬...獵食空氣

飯飯從天而降輕K六角恐龍　愣3秒快狠準一咬...獵食空氣

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

金材昱Krystal接吻了！　心動才幾天...畫風突變枕頭戰

金材昱Krystal接吻了！　心動才幾天...畫風突變枕頭戰

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面