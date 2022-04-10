俄軍叛變！倒戈烏克蘭組「自由俄羅斯」對抗普丁　反戰新軍服曝光

▲「自由俄羅斯」軍團的新軍服上，有著象徵著他們反對入侵烏克蘭的標識，而白色和藍色也是反戰抗議者愛用的顏色。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭後，在各地砲轟民宅，造成烏克蘭大量無辜平民死傷。俄軍的暴行除了引發國際譴責外，俄羅斯國內也爆發了抗議潮，民眾紛紛走上街頭示威，甚至也有被烏克蘭俘虜的俄軍士兵，最後決定變節，成立俄羅斯志願軍團「自由俄羅斯」（Freedom for Russia），與烏克蘭一同對抗俄國總統普丁。

據《都市日報》報導，3名俄羅斯人4月5日在基輔舉行記者會，譴責克里姆林宮欺騙俄軍、逼迫士兵們攻入烏克蘭進行所謂的「特別軍事行動」，並將相關行為稱為「毫無道義」、「令人憤怒」的暴行。隨後，他們決定組成「自由俄羅斯」軍團，協助烏克蘭對抗俄軍，以表達他們對祖國的不滿。

#Ukraine : according to Telegram sources the Ukrainian government has established a Russian volunteer battalion, similar to the Belarusian battalions, made up of Russian nationals wishing to fight the #Kremlin.



The battalion has received Ukrainian uniforms with the flag pic.twitter.com/wB8hRl9XOK — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 7, 2022

最近，「自由俄羅斯」軍團也公開展示了他們的新軍服。從網上畫面可見，「自由俄羅斯」的軍服上依舊印有俄羅斯的國旗，不過他們將最下方的紅色條紋換成了白色，象徵著他們反對入侵烏克蘭的信念，而白色和藍色也是反戰抗議者愛用的顏色。

該組織的一名男子表示，他被烏克蘭俘獲後決定轉變立場，因此他接下來將為烏克蘭而戰，同時還呼籲其他俄軍叛變，以對抗莫斯科政府的暴行，「在俄羅斯侵略烏克蘭的過程中，我目睹了無數平民被屠殺、屍體隨意被丟在亂葬坑，還有大量婦童被折磨和性侵，這些行為真的很殘忍，我們應該譴責他們」。

他指出，「我加入『自由俄羅斯』軍團，就是希望能為我們的後代做一些事，反抗無法無天的普丁政權，這樣人們以後就能自由地說話和呼吸，完全不用感到害怕。」報導稱，「自由俄羅斯」軍團是由烏克蘭政府所組建的軍隊，它有點類似於想對抗克宮的俄羅斯人組成的白俄部隊，不過暫時沒有證據顯示，「自由俄羅斯」軍團將被納入烏克蘭部隊。