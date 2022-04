俄軍叛變！倒戈烏克蘭組「自由俄羅斯」對抗普丁　反戰新軍服曝光

▲「自由俄羅斯」軍團的新軍服上,有著象徵著他們反對入侵烏克蘭的標識,而白色和藍色也是反戰抗議者愛用的顏色。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯入侵烏克蘭後,在各地砲轟民宅,造成烏克蘭大量無辜平民死傷。俄軍的暴行除了引發國際譴責外,俄羅斯國內也爆發了抗議潮,民眾紛紛走上街頭示威,甚至也有被烏克蘭俘虜的俄軍士兵,最後決定變節,成立俄羅斯志願軍團「自由俄羅斯」(Freedom for Russia),與烏克蘭一同對抗俄國總統普丁。

據《都市日報》報導,3名俄羅斯人4月5日在基輔舉行記者會,譴責克里姆林宮欺騙俄軍、逼迫士兵們攻入烏克蘭進行所謂的「特別軍事行動」,並將相關行為稱為「毫無道義」、「令人憤怒」的暴行。隨後,他們決定組成「自由俄羅斯」軍團,協助烏克蘭對抗俄軍,以表達他們對祖國的不滿。

#Ukraine : according to Telegram sources the Ukrainian government has established a Russian volunteer battalion, similar to the Belarusian battalions, made up of Russian nationals wishing to fight the #Kremlin.



The battalion has received Ukrainian uniforms with the flag pic.twitter.com/wB8hRl9XOK