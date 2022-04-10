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英稱俄開始動員退伍軍人　衛星照曝13公里車隊！攜火砲前往頓巴斯

▲▼拍攝於8日的衛星圖像顯示，俄羅斯軍事車隊正向南前往頓巴斯地區。（圖／路透）

▲拍攝於8日的衛星圖像顯示，疑似俄軍車隊正往南行駛，前往頓巴斯地區。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭已逾45天，英國軍方10日公布最新情報稱，俄羅斯武裝部隊為了因應兵力不斷折損的情況，正在動員退伍軍人以增加士兵人數。而美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）發布的衛星影像顯示，俄軍一列長達8英里（約12.8公里）的車隊正在向南前進，疑似將前往頓巴斯。

▲▼拍攝於8日的衛星圖像顯示，俄羅斯軍事車隊正向南前往頓巴斯地區。（圖／路透）

英國國防情報局（Defence Intelligence）指出，俄羅斯為了應對兵力損耗，正在徵召自2012年後的退役軍人來增加部隊人數，甚至試圖從摩爾多瓦未被承認的聶斯特河沿岸分離地區（Transnistria region）招募志願人員入伍。此前報導稱，俄軍正在重新集結，並將重點轉移至烏東與烏南地區。

▲▼拍攝於8日的衛星圖像顯示，俄羅斯軍事車隊正向南前往頓巴斯地區。（圖／路透）

據CNN報導，美國馬薩爾科技發布一系列拍攝於8日的衛星影像，在哈爾科夫市以東約60英里（96.5公里）處的大布爾盧克鎮（Velykyi Burluk）出現一列軍事車隊，綿延將近13公里的隊伍中包含了裝甲車、拖著牽引火砲與支援設備的軍事卡車等，正在向南行駛。

報導補充，在俄羅斯入侵烏克蘭的初期，俄軍一列長達64公里的坦克、裝甲、載運大砲的卡車等軍車緩慢地駛向烏克蘭首都基輔，當時讓烏克蘭軍隊與人民對戰況感到相當憂慮，但俄軍在烏克蘭強烈抵抗之下面臨後勤補給問題，這列車隊最終停滯在基輔北方，未進入市區。

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